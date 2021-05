W Chinach powstanie niezwykły wieżowiec

​Chiński wieżowiec w kształcie pętli nieskończoności będzie jednym z najciekawszych budynków na świecie. Projekt jest już gotowy.

Zdjęcie Nowa siedziba Oppo będzie jednym z najbardziej niezwykłych budynków na świecie /materiały prasowe

Duńskie studio architektoniczne BIG ukończyło projekt budynku o nazwie "O-Tower" w Chinach w kształcie pętli nieskończoności, który łączy "ziemię z niebem w ciągłej pętli współpracy".

Wieża O-Tower będzie wykorzystywana przez chińskiego producenta smartfonów Oppo w Hangzhou.



- Technologia w najlepszym wydaniu powinna być płynnym przedłużeniem życia. Nowa siedziba Oppo R&D ucieleśnia to pojęcie, łącząc gęstą tkankę miejską i naturalny krajobraz - powiedział Brian Yang z firmy BIG.



Yang pochwalił projekt jako "architektoniczną manifestację produktów Oppo: bez wysiłku elegancki, a jednocześnie podnoszący jakość ludzkiego życia w mieście." O-Tower to wieżowiec w kształcie koła zbudowany wokół otwartego dziedzińca w granicach Future Sci-Tech City w Hangzhou. Ma stać się "ikonicznym punktem orientacyjnym i bramą" do większej dzielnicy biznesowej.



- Kluczem do koncepcji nowej wieży Oppo O-Tower jest pojęcie zrównoważonego rozwoju - ekonomicznego, ekologicznego i społecznego. Kompaktowa forma zapewnia duże, elastyczne powierzchnie użytkowe z dostępem światła dziennego i świeżego powietrza - powiedział Bjarke Ingels, założyciel BIG.



Przestrzeń publiczna na parterze połączy turystów, przechodniów i pracowników z otwartym centralnym dziedzińcem.