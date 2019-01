W Chinach powstanie niezwykły rezerwat przyrody dla pand

Studio architektoniczne Sasaki przedstawiło projekt niezwykłego rezerwatu przyrody dla pand w Chengdu, jednego z najszybciej rozwijających się miast na świecie i stolicy chińskiej prowincji Syczuan. Według wstępnych szacunków rezerwat co roku ma odwiedzać ponad 20 mln ludzi, co przewyższa liczbę turystów Disneylandu.

Zdjęcie Niedaleko Chengdu powstanie niezwykły rezerwat przyrody dla pand /materiały prasowe

Panda wielka jest ikoną chińskiej kultury i symbolem działań na rzecz ochrony przyrody na całym świecie. Na wolności pozostało tylko 1800 osobników. Chociaż wiele z nich żyje w ogrodach zoologicznych na całym świecie, pandy wielkie pochodzą tylko z jednego regionu w zachodniej części Chin, w pobliżu Chengdu.



Zdjęcie W tym parku będzie można zobaczyć zwierzęta, ale także wiele się o nich nauczyć / materiały prasowe

Na rezerwat przyrody pand wielkich mają składać się trzy miejsca zorganizowane według ich podstawowych funkcji. Pierwsze to Park Bei Panda będący centrum edukacji miejskiej, mający stanowić bazę dla osób poszukujących informacji o tych zwierzętach. Drugie miejsce to pustkowia Dujiangyan Panda, których głównym celem mają być badania mające na celu podtrzymanie istnienia gatunku. Strefa ta będzie najbardziej odizolowaną częścią rezerwatu znajdującą się u podnóża tybetańskiego płaskowyżu. Trzecie miejsce to wioska Longquanshan Panda w pobliżu nowego lotniska w Chengdu mająca zachować kulturę tego regionu i przekazywać wszystko, co najważniejsze o pandach.

Zdjęcie Pandy mają żyć spokojnie w tym rezerwacie / materiały prasowe

Projekt został ukończony w październiku 2018 r., a jego realizacja ma rozpocząć się już na początku 2019 r.