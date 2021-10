W Arabii Saudyjskiej powstanie luksusowy hotel wbudowany w górę

Hotel Desert Rock zaprojektowany przez studio Oppenheim Architecture będzie położony kilka godzin drogi od stanowiska archeologicznego Mada'in Salih. W skład kompleksu ma wchodzić 48 willi i kilkanaście apartamentów. Będą one wbudowane w całe zbocze góry - od podnóża do szczytu. Twórcy duży nacisk chcą położyć na wyjątkową lokalizację i niezapomniane widoki.

"Goście wjadą do ośrodka przez ukrytą dolinę położoną pomiędzy górami. Większość dróg prowadzących do ośrodka będzie biegła wzdłuż krawędzi głównego wadi, ukryta za licznymi formami skalnymi. Zminimalizuje to również zanieczyszczenie dźwiękiem i światłem, pozwalając gościom w pełni chłonąć otaczający ich spektakularny pustynny krajobraz" - czytamy w oświadczeniu Oppenheim Architecture.



W kompleksie znajdzie się spa i centrum fitness, a także ukryta laguna. Dostępne będą również wycieczki piesze, przejażdżki bryczkami po wydmach i inne atrakcje.



Projekt ma zostać zrealizowany w standardzie LEED, czyli w pełni ekologicznym i przyjaznym dla środowiska. Szczegóły dotyczące Desert Rock nie są znane na tym etapie.



