Virgin Hyperloop pokazuje swój nowy koncept podróży

Firma Virgin Hyperloop udostępniła nowy film, który pokazuje, jak dokładnie będą według przedsiębiorstwa wyglądały podróże w 2030 roku. Na materiale można zobaczyć system rozwijany od lat.

Zdjęcie Virgin Hyperloop /materiały prasowe

Podróżowanie przy pomocy specjalnych pojazdów w specjalnych tubach próżniowych to technologia, nad którą pracuje obecnie kilka firm - w tym Virgin Hyperloop. Co jakiś czas do sieci przedostają się nowe materiały związane z opisywanym rodzajem transportu oraz jego rozwojem. Tym razem przedsiębiorstwo udostępniło film wideo, na którym pokazuje, jak ma wyglądać wspomniany transport przyszłości.

Ostatnie postępy Virgin Hyperloop pozwoliły na testy załogowe z prędkością około 172 kilometrów na godzinę. Pewnego dnia, po opracowaniu odpowiednich technologii Virgin Hyperloop chce poruszać się pod ziemią z prędkością około 1200 kilometrów. W nowym filmie promocyjnym firma oferuje spojrzenie na wejście na pokład oraz samą stację Hyperloop. Pasażerowie wskakują do jednej z kapsuł i pędzą z dużą prędkością.

Wideo youtube

Najnowsza wersja kapsuły pasażerskiej Virgin Hyperloop jest określana jako pojazd użytkowy - zgodnie z prototypami XP-1 oraz XP-2. Kapsuła zawiera takie funkcje, jak ładowanie bezprzewodowe, sztuczne lampy z symulacją światła dziennego oraz powiadomienia LED o aktualnych postępach i prędkości podróży.

Koszt podróżowania przy pomocy Hyperloop ma być przystępny cenowo i tańszy od latania. Jay Walder, dyrektor generalny Virgin Hyperloop twierdzi, iż codzienny, szybki transport to rzecz, której ludzie będą chcieli używać. Firma chce także zmienić podejście do transportu w dużych miastach i pokonywać tym samym odległości zajmującej do tej pory kilka godzin, w zaledwie kilka minut.

Zdjęcie Hyperloop ma być wielką innowacją w dziedzinie transportu / materiały prasowe

Na działający, pierwszy tor Hyperloop jeszcze jednak poczekamy.