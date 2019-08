To jeden z tych pomysłów, które na pierwszy rzut oka wydają się szalone. Vertical Ark to projekt pionowej pływającej arki, w której mogliby żyć ludzie, w przypadku podniesienia się poziomu mórz i oceanów.

Zdjęcie Vertical Ark /materiały prasowe

Przyszłość ludzkości jest niepewna. Wraz z nadejściem globalnych katastrof klimatycznych i konfliktów zbrojnych, coraz więcej osób nie ma gdzie mieszkać. Problem ten stara się rozwiązać Vertical Ark, czyli projekt niezwykłego "pływającego wieżowca".



Vertical Ark nie wygląda jak typowy statek. Twórcy projektu inspirowali się kształtem spławików używanych w wędkarstwie. Tradycyjne statki, które stanowią schronienie dla uchodźców są narażone na wywracanie podczas burz lub sztormów. Vertical Ark nie przewróci się, nawet podczas najbardziej niekorzystnych warunków pogodowych.



Założenie jest takie, że na co dzień Vertical Ark porusza się po morzu jak tradycyjny statek. Kiedy nadchodzi burza, ogromny zbiornik z przodu arki zaczyna się wypełniać - środek ciężkości przesuwa się w stronę dziobu. To sprawia, że arka zmienia orientację z poziomej na pionową, stając się "pływającym wieżowcem".



Co ciekawe, osoby przebywające na arce nie będą zdezorientowane ze względu na nietypową konstrukcję kwater. Mają one postać kwadratowych kontenerów, które obracają się wraz z kadłubem.



Niestety, Vertical Ark to jedynie innowacyjna wizja statku przyszłości - mało prawdopodobne, by kiedykolwiek została zrealizowana. Ciekawe co z osobami cierpiącymi na chorobę morską.