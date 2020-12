Uber sprzedaje swój dział latających taksówek

Uber oficjalnie ogłosił iż sprzedaje swój dział latających taksówek. Plotki na temat tej operacji pojawiały się już od dłuższego czasu.

Zdjęcie Uber sprzedał swój dział latających taksówek /materiały prasowe

Uber nie będzie już dłużej rozwijał swojego ambitnego projektu zakładającego stworzenie autonomicznych taksówek. Amerykańska firma ogłosiła, iż sprzedała swoją usługę Elevate firmie Joby Aviation z Kalifornii. Joby to marka, która już teraz zajmuje się rozwojem pojazdów elektrycznych zdolnych do pionowego startu oraz lądowania. Cała transakcja pozwoli firmie uzyskać dostęp do infrastruktury Ubera - i odwrotnie. Całość ma zostać sfinalizowana do 2023 roku.

Szczegóły umowy pomiędzy Uberem a Joby nie zostały podane do wiadomości publicznej. Joby ogłosiło jednak, iż Uber zamierza zainwestować dalsze 75 milionów dolarów w Joby w ramach szerszej transakcji i rozszerzonej współpracy pomiędzy dwoma firmami macierzystymi. W styczniu 2019 roku Uber informował, iż inwestuje w swój dział Elevate ponad 50 milionów dolarów.

Amerykańska firma szuka wszystkich sposobów na to, aby przestać tracić pieniądze i utrzymać się na powierzchni.