Uber - firma zmienia swoją aplikację i wizerunek

Uber od jakiegoś czasu twierdził, że jest "Amazonem rynku transportowego". Dzisiaj firma chce wprowadzić tę tezę w życie. CEO Dara Khosrowshahi chce, aby Uber stał się czymś na wzór systemu operacyjnego, wspierającego nasze codzienne życie - ​Uber ma być platformą pierwszego wyboru dla przemieszczających się po mieście, pozwalającą zamówić dowolny środek transportu lub zapłacić za bilety w komunikacji publicznej.

CEO Uber,a, Dara Khosrowshahi, podczas konferencji omawiającej zmiany

Uber ewoluuje: z aplikacji do zamawiania przejazdów staje się stopniowo platformą multimodalną, oferującą dostęp do wielu usług - od jedzenia w dostawie, po rowery elektryczne i hulajnogi.

Uber wprowadza aplikację nowej generacji. Użytkownik otrzyma dostęp do wszystkich usług Ubera na wyciągnięcie ręki, z poziomu jednej platformy. Każdy użytkownik zobaczy w aplikacji Uber obok siebie opcje: Rides (zamówienie przejazdu), Eats (jedzenie w dostawie), a także inne. Nowe zmiany są obecnie testowane w kilkudziesięciu miastach w USA i na świecie.

Uber wprowadza następujące zmiany w aplikacji:

Zweryfikuj Swój Przejazd (ang. Verify Your Ride). Aby mieć pewność, że użytkownik wsiada do odpowiedniego samochodu, od dziś może on otrzymać unikalny 4-cyfrowy kod PIN, który powinien przekazać ustnie kierowcy. Kierowca będzie mógł rozpocząć podróż w aplikacji dopiero po wprowadzeniu prawidłowego kodu PIN. Uber pracuje również nad nowym rozwiązaniem, wykorzystującym fale ultradźwiękowe do automatycznego weryfikowania, czy dany użytkownik znajduje się odpowiednim aucie, bez potrzeby podawania kodu PIN.

Raportowanie w trakcie podróży (ang. On-Trip Reporting). Użytkownik nie będzie już musiał czekać do momentu, aż wysiądzie z samochodu, żeby zgłosić nieprawidłowość Uberowi. Wkrótce w aplikacji w zestawie narzędzi bezpieczeństwa pod nazwą “Zgłoś zdarzenie" (ang. Report Safety Incident) pojawi się nowa opcja. Będzie ona oznaczona niebieską ikoną tarczy i pozwoli zgłosić problem z bezpieczeństwem podczas podróży. Zespół Ubera ds. bezpieczeństwa skontaktuje się z użytkownikiem po jej zakończeniu.

Napisz na numer 112. W zeszłym roku Uber dodał w swojej aplikacji przycisk bezpieczeństwa, żeby w razie nagłego wypadku połączyć użytkowników i kierowców bezpośrednio z numerem 112. Uber dodaje teraz opcję wysyłania SMS-a na ten numer w miastach, w których działa aplikacja, automatycznie przygotowując wiadomość tekstową, zawierającą szczegóły przejazdu, takie jak marka, model i numer rejestracyjny samochodu oraz lokalizacja, dzięki czemu operatorzy 112 będą mogli szybko zareagować.

Dodatkowa weryfikacja tożsamości w czasie rzeczywistym (ang. Improved Real-Time ID Check). W 2016 roku Uber ogłosił wdrożenie funkcji Real-Time ID Check, pomagającej w weryfikacji czy wizerunek kierowcy za kierownicą jest zgodny z tym, który widnieje w aplikacji i systemie Ubera. Uber zaczął od podstawowych “selfie". Dzisiejsze usprawnienie zachęca kierowców do wykonywania losowej serii podstawowych ruchów, takich jak mruganie, uśmiechanie się czy obracanie głowy. Jest to dodatkowa forma bezpieczeństwa w kontekście weryfikacji kierowcy.

Powiadomienia dotyczące ścieżek rowerowych (ang. bike lane alerts). Do końca października użytkownicy z ponad 200 miast na całym świecie otrzymają powiadomienie w aplikacji w przypadku, w którym ich kurs będzie się kończył w pobliżu ścieżki rowerowej. Uber ma nadzieję, że ta opcja pomoże zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich i zwrócić szczególną uwagę użytkowników kończących kursy na rowerzystów, zanim otworzą drzwi.

Uber zapowiedział również szereg nowych produktów i funkcji:

Miesięczna subskrypcja, zapewniająca oszczędności dzięki np. gwarancji niezmienności ceny czy darmowej dostawie zamówień Uber Eats. Usługa obowiązuje w 10 miastach, a teraz dodatkowo uzupełnia ją Ride Pass, dostępny w 40 miastach. Dzisiaj Uber ogłasza również start usługi pass w 18 miastach, dla użytkowników Uber Eats często korzystających z aplikacji i zamawiających dania z dowozem. Terminu wprowadzenia tych zmian w Polsce jednak nie zdradzono.

Filtrowanie dań z uwzględnieniem alergii pokarmowych w aplikacji Uber Eats. Ta nowa funkcja ułatwi milionom osób z różnymi alergiami i nietolerancjami pokarmowymi zamawianie potraw z Uber Eats. Wybierając danie, użytkownik będzie mógł w łatwy sposób przekazać za pomocą aplikacji wszelkie informacje na temat swoich alergii pokarmowych. Jeśli restauracja nie będzie mogła zrealizować zamówienia, wyśle użytkownikowi wiadomość i umożliwi mu zamówienie innego dania, które odpowiada jego preferencjom.

Zmiany w aplikacji Uber

Partnerstwo z miastami i regionami:

Wprowadzenie opcji Uber Transit w San Francisco, Meksyku i Paryżu, a także 7 kolejnych miastach (na każdym kontynencie!) do końca roku. Dzięki temu systemy transportu publicznego największych miast zostaną zintegrowane".

Trend zamawiania jedzenia z dowozem znacznie zyskał na popularności, a Uber Eats niedawno zrealizował swoją miliardową dostawę. Firma odpowiedzialnie podchodzi do ograniczania odpadów z tworzyw sztucznych i marnowania żywności. Od przyszłego miesiąca wszyscy użytkownicy, którzy będą chcieli skorzystać ze słomek, naczyń i innych dodatkowych przedmiotów, będą musieli o tym poinformować podczas składania zamówienia w aplikacji. Restauracje nie będą ich dodawały domyślnie.

Dzięki nowemu partnerstwu z organizacją Feeding America, Uber pracuje nad rozwiązaniem problemu głodu, który dotyka ponad 37 milionów Amerykanów. Uber wykorzysta swoją sieć i technologię do współpracy z restauracjami, przekazującymi nadwyżki żywności. Firma wykorzysta także Uber Freight do przekazywania żywności między amerykańską siecią 200 banków żywności Feeding America a 60 000 spiżarniami gromadzącymi bezpłatną żywność.