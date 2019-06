Podczas tegorocznej konferencji Uber Elevate w Waszyngtonie, firma pokazała jak będą wyglądały porty powietrzne, w ramach pierwszej na świecie, miejskiej sieci lotniczej - Uber Air. Pierwsze loty testowe zapowiedziano na 2020 rok, a do użytku komercyjnego usługa wejdzie w 2023 roku.

Zdjęcie Projekt kabiny taksówki powietrznej dla usługi Uber Air /materiały prasowe

W trakcie konferencji Elevate Uber pokazał między innymi nowe projekty portów powietrznych (skyports). Zaprezentowano 16 najlepszych koncepcji z 8 wiodących firm architektonicznych, które obejmowały: modernizację struktury parkingowej i nowe budynki, stanowiące pierwsze dopracowane technicznie propozycje portów powietrznych, które staną się elementem większego ekosystemu mobilnego. To kamień milowy na drodze wiodącej do uruchomienia usług komercyjnych pierwszej na świecie, miejskiej sieci lotniczej - Uber Air.

“W trakcie naszej corocznej konferencji Uber Elevate odbyliśmy testowy lot w technologii VR, aby zobrazować w ten sposób rozwój branży w kierunku urzeczywistnienia idei UberAir już w 2023 roku. Prezentując podniebne taksówki i porty powietrzne (ang. skyports), a także nowe modele samolotów, chcemy powiedzieć jedno: powietrzne loty są już na wyciągnięcie ręki. Elevate to wizja Ubera polegająca na przeniesieniu transportu z siatki 2D do poruszania się po niebie w elektrycznych “taksówkach powietrznych", które są ekologiczne, ciche i całkowicie bezpieczne" - mówi Eric Allison, szef projektu Uber Elevate.

Uber nie będzie jednak producentem latających pojazdów nowego typu - tą częścią biznesu zajmą się firmy partnerskie, z którymi Uber podpisał umowy. To one będą odpowiadały za produkcję w pełni elektrycznych pojazdów typu eVTOL (electric Vertical Take Off and Landing), czyli maszyn zdolnych do pionowego startu i lądowania, korzystających docelowo z sieci i rozwiązań Uber Air. W tym celu Uber nawiązał współpracę z firmami wyspecjalizowanymi w produkcji tego typu samolotów, takimi jak: Aurora Flight Sciences (obecnie filia Boeinga), Pipistrel Aircraft, Embraer, Bell oraz Karem Aircraft.

Kabina taksówki powietrznej Uber Air 1 11 projekt kabiny taksówki powietrznej dla usługi Uber Air Autor zdjęcia: Źródło: INTERIA.PL 11

Australijskie Melbourne będzie pierwszym, pilotażowym miastem Ubera poza Stanami Zjednoczonymi, którego mieszkańcy polecą za kilka lat powietrznymi taksówkami. Loty testowe rozpoczną się w 2020 roku, zaś do użytku komercyjnego Uber Air trafi w 2023 roku.

Uber zaprezentował także nowy projekt kabiny taksówki powietrznej dla usługi Uber Air. Razem ze studiem ZEO oraz Bipolar Studio, Uber stworzył pierwszą w historii nową kabinę Uber Air. Model wnętrza, zaprezentowany w trakcie konferencji Uber Elevate, stanie się akceptowanym standardem w pojazdach eVTOL.