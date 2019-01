To będzie najwyższy budynek w Izraelu

Studio architektoniczne Kohn Pedersen Fox (KPF) stworzyło projekt Azrieli Tower, który będzie najwyższym budynkiem w Izraelu.

Zdjęcie Azrieli Tower /materiały prasowe

Wieżowiec o wysokości 340 m będzie miał kształt rozwijanego zwoju, ze szklaną fasadą stopniowo zwężającą się w stronę szczytu. Z kolei z najwyższego punktu będzie rozpościerał się widok na Morze Śródziemne, aż do Jerozolimy.



Obecnie to Azrieli Sarona Tower o wysokości 238 m jest najwyższym budynkiem w Tel Awiwie i całym Izraelu. Azrieli Tower autorstwa KPF będzie znacznie wyższym budynkiem.



Powierzchnia biurowa nowo powstającego budynku wyniesie 65 000 m2, podczas gdy mieszkalna 17 000 m2. W budynku znajdzie się także 15 000 m2 powierzchni hotelowej i handlowej.



W najbliższym sąsiedztwie Azrieli Tower powstaną ścieżki rowerowe i przystanek dla szybkiej linii kolejowej do Jerozolimy.



