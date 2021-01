The Line - najbardziej futurystyczne miasto świata

​W Arabii Saudyjskiej już wkrótce może powstać The Line - zeroemisyjne miasto przyszłości. Zbuduje je książę Muhammad ibn Salman.

Zdjęcie The Line /materiały prasowe

Plany budowy futurystycznego The Line powstały w ramach planu Saudi Vision 2030, który zakłada transformację arabskiego państwa w światowe supermocarstwo. Pomóc mają w to nowe technologie i niekończące się złoża petrodolarów. W budowę The Line mają być zaangażowane zagraniczne koncerny technologiczne, m.in. Apple, Google czy Facebook.

Reklama

The Line ma być pierwszym, rewolucyjnym, bezemisyjnym miastem NEOM. Projekt przesuwa wizję czystego i zielonego miasta do nowych granic. NEOM, futurystyczna strefa biznesowa z siedzibą w Arabii Saudyjskiej, została założona w 2017 r. i ma na celu dywersyfikację zależności ekonomicznej kraju od ropy naftowej.



Jego pierwszym dużym projektem jest The Line, miasto, które ma być 170-kilometrowym pasem hiperłączy przyszłych społeczności, bez samochodów i dróg, zbudowanym wokół natury. Ma być "bezpośrednią odpowiedzią na niektóre z najpilniejszych wyzwań stojących przed ludzkością, takie jak dziedzictwo infrastruktury, zanieczyszczenie, ruch uliczny i ludzkie zatory".



The Line ma być w stanie pomieścić milion mieszkańców i będzie w 100 proc. zasilany czystą energią. W przyszłości zapewni 380 000 miejsc pracy, a jego PKB do 2030 r. ma wynosić ok. 48 mld dol.



The Line ma odejść od konwencjonalnych struktur miejskich z drogami, korkami i smogiem, zamiast tego oferując "zero samochodów, zero ulic i zero emisji dwutlenku węgla". Aby się przemieszczać, mieszkańcy The Line będą korzystać z ultraszybkiego ruchu tranzytowego i autonomicznych rozwiązań w zakresie mobilności opartych na metrze. Żadna podróż przez całe 170-kilometrowe miasto nie zajmie więcej niż 20 minut.



Zdjęcie Muhammad ibn Salman to kontrowersyjna postać, zarzuca mu się m.in zlecenie zabójstwa dziennikarza, Dżamala Chaszukdżiego / AFP

W komunikacie prasowym NEOM stwierdzono, że budowa The Line rozpocznie się w pierwszym kwartale 2021 r., bez żadnych szczegółów. Nie wiadomo, kiedy zostanie ukończona. Z pewnością będzie to fascynujący projekt do zrealizowania, jak również potencjalnie do zamieszkania.



Warto przypomnieć, że Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie mają poważne plany dotyczące nie tylko Ziemi. Kraje te chcą w ciągu najbliższych 100 lat wybudować luksusowe miasto na Marsie.