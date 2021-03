Tesla poinformowała, iż ma zamiar stworzyć projekt magazynowania energii w Teksasie. Cała konstrukcja stanie w mieście Angleton, w którym mieszka około 20 tys. osób.

Reklama

Zdjęcie Tesla zbuduje Megapack w Teksasie /materiały prasowe

Spółka zależna Tesli, Gambit Energy Storage będzie odpowiedzialna za wyprodukowanie nowych Megapacków, które zostaną umieszczone na terenie Teksasu. Po ukończeniu, sama instalacja będzie w stanie bez problemu zasilić do 20 tys. domów. Instalacja może zacząć działać już na początku czerwca bieżącego roku.

Reklama

Nowy pomysł Tesli jest związany zapewne z ostatnimi problemami, z którymi borykał się ten stan w związku z przerwami w dostępie do energii elektrycznej. Elon Musk zapytany na Twitterze o to czy projekt magazynowania energii w Teksasie mógłby być podobny do tego, który został stworzony w Australii odpowiedział, iż jak najbardziej.

Musk twierdził także, iż nie zarabia na całej operacji. Celem Tesli będzie więc wsparcie energetyczne stanu, który w przyszłości może ponownie zderzyć się ze ścianą związaną z brakiem dostępu do energii elektrycznej w wielu gospodarstwach domowych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Eksplozja rakiety Elona Muska AFP