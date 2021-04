Elon Musk przekazał, iż chciałby przekształcić każdy dom w rozproszoną „elektrownię”. Jak to miałoby działać?

Zdjęcie Tesla Powewall /materiały prasowe

Elon Musk przekazał, iż chciałby, aby każdy dom mógł zostać przekształcony w swoistą rozproszoną elektrownię, która będzie wytwarzać, przechowywać i dostarczać energię z powrotem do sieci elektrycznej. Wszystko to oczywiście przy wykorzystaniu produktów Tesli. Chociaż firma od lat sprzedaje produkty do przechowywania energii, nowa polityka przedsiębiorstwa może ujawniać strategię, która ma na celu skalowanie tych biznesów poprzez użyteczność publiczną.

W połowie kwietnia 2021 roku Tesla zmieniła swoją stronę internetowa, aby uniemożliwić klientom kupowanie tylko i wyłącznie energii słonecznej lub produktów do przechowywania energii z serii Powerwall. Musk ogłosił w późniejszym czasie, iż energia słoneczna będzie dostarczana tylko do Powerwall.

Elon Musk i Tesla wyobrażają sobie więc radykalnie inny system sieci elektroenergetycznej niż ten, z którego ludzkość korzysta obecnie. Nie wiadomo, jak dalej potoczy się tego typu operacja, ale można podejrzewać, że Tesla będzie naciskała na opisywane rozwiązanie.

To w końcu dodatkowy przychód oraz prosty i szybki rozwój biznesu.

