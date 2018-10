Sztuczne wulkany zahamują zmiany klimatyczne?

​Studio architektoniczne PARQ stworzyło projekt niezwykłych maszyn wulkanicznych, które mogłyby odwrócić skutki globalnego ocieplenia.

Niezwykłe struktury przypominające wulkany mogą zahamować globalne ocieplenie

Niektóre studia architektoniczne nie tylko projektują budynki, w których mieszkamy, ale tworzą także struktury ułatwiające nam życie. Studio PARQ wyobraziło sobie serię przypominających wulkany struktur produkujących chmury. Tym samym miałyby one blokować promienie słoneczne nad lodowcami lub sprowadzać deszcze nad terenami cierpiącymi na suszę.

Aby sztuczne wulkany mogły wytworzyć parę, należałoby je umieścić na powierzchni oceanu. Tam ekstrahowałyby wodór i tlen z wody poprzez elektrolizę, a następnie spalały je w kierunku atmosfery uwalniając parę wodną przez dysze przypominające rakiety.



Fot. PARQ

Studio PARQ wyobraziło sobie konstrukcje jak gigantyczne lejki, które wychwytują gaz wytworzony przez elektrody zanurzone w wodzie. Ich zewnętrzna powłoka ma składać się z paneli fotowoltaicznych.



- To tylko pomysł, bo nie mamy zaplecza naukowego ani odpowiednich inżynierów, by go zrealizować. Jestem po prostu architektem, przed którym są stawiane nowe wyzwania. Być może w przyszłości ktoś będzie chciał zrealizować nasz projekt - powiedział Pedro Ramalho, jeden z architektów PARQ.