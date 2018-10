Sztuczna góra oczyszczająca powietrze Turynu

​Architekt Angelo Renna zaprojektował Sponge Mountain - sztuczną górę wysoką na 90 m, której zadaniem jest pochłanianie dwutlenku węgla w Turynie.

Zdjęcie Sponge Mountain ma górować nad Turynem /materiały prasowe

Obiekt powstały z gleby wydobytej z terenu budowy tunelu kolejowego łączącego Turyn z Lyonem, ma za zadanie poprawić jakość powietrza. Sztuczna góra została zaprojektowana jako zielony punkt orientacyjny dla miasta.

Góra o powierzchni 11 hektarów wznosi się ponad panoramę miasta i zapewnia niezwykły widok na Turyn. Gleba niezbędna do jej utworzenia pochodzi z terenów budowy, więc mamy tu do czynienia z oryginalnym recyklingiem.



Zdjęcie Sponge Mountain / materiały prasowe

Niezwykły obiekt ma zdolność sekwestracji CO 2 w postaci nieorganicznej w tempie 85 ton na hektar rocznie przez pięć lat. W porównaniu do hektara lasów deszczowych, które pochłaniają 5 ton CO 2 na hektar rocznie, góra może mieć zauważalny wpływ na miasto.



Turyn ma obecnie 2,2 mln mieszkańców, ale cały czas się rozwija. Sponge Mountain ma szansę mu pomóc.