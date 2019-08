Firma Compass Pools zaprezentowała projekt niezwykłego, cztworobocznego basenu bez krawędzi znajdującego się na szczycie wieżowca w Londynie, do którego prowadzą drzwi w stylu łodzi podwodnej.

Zdjęcie Infinity London /materiały prasowe

Projekt nazwany Infinity London jest opisywany przez producenta basenów jako "jedyny budynek na świecie, który ma obejmować basen 360o". Basen ma znajdować się na szczycie 55-piętrowego wieżowca o wysokości 220 m. Zawierający 600 000 litrów zbiornik wodny byłby otoczony transparentnymi ścianami wykonanymi z akrylu. Dno basenu również byłoby przezroczyste. Poza tym nie byłoby żadnych barier.



Miłośnicy pływania musieliby dostać się do basenu przez specjalnie zaprojektowany właz, przypominający śluzę z okrętów podwodnych.



- Projektując ten budynek stanęliśmy przed poważnymi wyzwaniami technicznymi, z których największym było wejście do basenu. Zwykle wystarczyłaby prosta drabinka, ale nie chcieliśmy schodów na zewnątrz budynku lub w basenie, ponieważ zepsułoby to widok - powiedział Alex Kemsley, założyciel Compass Pools.



Innym zastosowanym tu rozwiązaniem byłby anemometr do monitorowania prędkości wiatru, który byłby połączony ze sterowanym komputerowo systemem zarządzania budynkiem. Utrzymywałby on wodę w basenie w odpowiedniej temperaturze i zmniejszał ryzyko spływania wody po fasadzie budynku.



Zdjęcie Infinity London / materiały prasowe

Reklama

Aby Infinity London był bardziej zrównoważony, gorące powietrze wytwarzane przez system klimatyzacji budynku zostanie poddane recyklingowi w celu ogrzania basenu za pomocą wymiennika ciepła. Przewiduje się, że w Infinity London znajdzie się pięciogwiazdkowy hotel zajmujący najwyższe piętra.



Lokalizacja projektu nie została jeszcze potwierdzona, ale jest zielone światło na jego realizację.