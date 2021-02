SkyWay - pierwsza na świecie sieć elektrycznych kapsuł powietrznych

W mieście Szardża w Zjednoczonych Emiratach Arabskich powstał pierwszy na świecie podwieszany tor do transportu pasażerskich kapsuł powietrznych. Za niesamowitą konstrukcję odpowiada białoruska firma Unitsky String Technologies.

Zdjęcie SkyWay - Sharjah Research Technology and Innovation Park /materiały prasowe

Choć z dalszej odległości wygląda jak klasyczna kolej liniowa, tak naprawdę bazuje na całkowicie odmiennych i innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych. Pierwsza na świecie sieć elektrycznych kapsuł powietrznych została uruchomiona w Parku Badań, Technologii i Innowacji w arabskim mieście Szardża.

Reklama

SkyWay - bo tak nazywa się wspomniany system, został zaprojektowany na Białorusi przez Anatoliego Unitsky'ego. Bazuje on na stalowych szynach zawieszonych w powietrzu, do których doczepiono specjalne kapsuły. Całość jest napędzana silnikami elektrycznymi, które mogą być zasilane energia słoneczną lub wiatrową. Tarcie między stalowymi elementami oznacza, że rozwiązanie to zużywa znacznie mniej energii niż samochody, a tym samym zapewnia nie tylko większą moc ale także zasięg. Co ciekawe sama szyna gwarantuje trwałość wynoszącą nawet 100 lat - wszystko dzięki specjalnej konstrukcji składającej się z ośmiu wstępnie naprężonych drutów pokrytych polimerem. Ma to chronić ją przed piachem i ogólnymi trudnymi warunkami środowiskowymi.

Wspomniane podwieszone kapsuły są całkowicie wymienne i umożliwiają szybki transport zarówno towarów jak i pasażerów. Jak szybki? W przypadku niewielkich "wagonów" mogących zabrać na swój pokład maksymalnie 14 pasażerów, prędkość transportu jest ograniczona do 150 km/h. Dużo większe zestawy mogą przewozić do 48 lub 75 pasażerów przy prędkości nawet 500 km/h. Szacuje się, że gdyby zbudowano sieć elektrycznych kapsuł pomiędzy Abu Zabi a Dubajem, transport pomiędzy dwoma aglomeracjami trwałby mniej niż 20 minut.

Zdjęcie SkyWay - Sharjah Research Technology and Innovation Park / materiały prasowe

Na obecną chwilę to jedynie marzenia. Testowy, działający tor, który powstał w Parku Badań, Technologii i Innowacji w arabskim mieście Szardża posiada jedynie 400 metrów. Jego pełna nitka o długości 2km ma jednak zostać oddana do użytku już w maju tego roku. Główna trasa łącząca miasto z portem Khor Fakkan powinna być gotowa w przeciągu najbliższych lat.

SkyWay może nie tylko zapewniać szybką i ekologiczną podróż, ale sama jego budowa to ograniczenie kosztów wynikających z konwencjonalnego transportu kolejowego i drogowego.