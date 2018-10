Siemens oraz Thales zautomatyzują paryskie metro

Spółka Société du Grand Paris (SGP), zleciła konsorcjum Siemens Mobility oraz Thales dostarczenie zautomatyzowanego systemu kontroli pociągów opartego na bezprzewodowej technologii CBTC dla przyszłych linii metra numer 15, 16 i 17, które powstaną do 2030 r. Siemens Mobility zaprojektuje oraz wdroży najnowszą generację swojego systemu CBTC, integrując cały system komunikacyjny. Thales zaprojektuje i wdroży centra sterownicze, jak również infrastrukturę przytorową i bezpieczną sieć komunikacyjną.

Zdjęcie Siemens zautomatyzuje francuskie metro /materiały prasowe

Grand Paris Express to ważny projekt transportu publicznego we Francji. Ma na celu zmierzenie się z największymi wyzwaniami sektora transportu publicznego: umożliwić mieszkańcom Paryża i okolic korzystanie z szybszego i bardziej wydajnego środka transportu, podłączyć podmiejskie osiedla i dzielnice do głównych sieci komunikacji miejskiej i stworzyć nowe możliwości rozwoju ekonomicznego w Paryżu i jego okolic oraz na terenie całego kraju.



Projekt jest podzielony na 12 odcinków, które będą kończone i odbierane osobno. Pierwszy zostanie ukończony w 2024 r., a ostatni 6 lat później. W ramach projektu Grand Paris Express powstaną cztery nowe w pełni automatyczne linie metra wokół Paryża (linie numer 15,16, 17 oraz 18), a linia numer 14 zostanie przedłużona i zmodernizowana w kierunku północ-południe do lotniska Orly. Grand Paris Express połączy już istniejące sieci transportu publicznego. Będzie obsługiwał główne centra biznesowe (lotniska, dzielnice biznesowe, placówki badawcze oraz uniwersytety) oraz te miejsca metropolii, które obecnie są trudno dostępne.



W roku 2030, linia 15 z 75 km nowych torów oraz 36 nowymi stacjami pozwoli pasażerom dojechać do Saint-Denis na północy oraz do stacji Villejuif na południu, przejeżdżając przez Nanterre/La Défense na zachodzie lub przez Rosny i Champigny na wschodzie. Linie 16 i 17 o łącznej długości 50 km będą miały 14 nowych stacji które pozwolą pasażerom ze stacji Saint-Denis/Pleyel na dotarcie do wschodnich stacji Noisy-Champs lub na północ do Roissy i lotniska Charles de Gaulle'a, przejeżdżając przez centrum Paryża.