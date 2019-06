Siemens Mobility dostarczy 13 nowych pociągów Velaro do Rosji - wartość kontraktu to ponad 1 miliard euro.

Zdjęcie Nowe pociągi Velaro pojadą do Rosji /materiały prasowe

Rosyjskie Koleje (RZD) złożyły zamówienie na 13 pociągów dużych prędkości Velaro od Siemens Mobility oraz Ural Locomotives, spółkę joint venture w grupie Sinara i Siemens AG. Zamówienie jest warte około 1,1 miliarda euro. Kontrakt obejmuje zarówno dostawę jak i obsługę techniczną pociągów przez okres 30 lat.



To nie pierwsze zamówienie pociągów Velaro dla kolei rosyjskich. W latach 2006-2011 RZD zakupiły łącznie 16 pociągów dużych prędkości Siemens Mobility. W 2019 podpisano umowę na kolejne 13 pociągów - łącznie RZD będą dysponować flotą 29 pociągów dużych prędkości Velaro. Większość nowych pociągów będzie kursować na 650-kilometrowej trasie między Moskwą i Sankt Petersburgiem.



Pociąg Velaro w Rosji operuje pod nazwą Sapsan, co oznacza sokoła wędrownego. Pojazd został specjalnie przystosowany do jazdy na szerokich rosyjskich torach w ekstremalnych warunkach pogodowych (zakresy temperatur wahają się od -40°C do +40°C).



Pociągi Sapsan są wyposażone w rosyjski system kontroli pociągów, przewożąc około 550 pasażerów. Najnowocześniejsze wyposażenie pociągów, wysokiej jakości wnętrza oraz szeroki zakres udogodnień zapewniają najwyższy komfort pasażerów. Obsługa techniczna pociągów będzie odbywać się w zajezdni Siemens Mobility w Sankt Petersburgu.