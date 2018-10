Rusza budowa najwyższego wieżowca Afryki

​Już wkrótce ma rozpocząć się budowa najwyższego wieżowca w Afryce. Bank of Africa Tower ma mieć 250 m wysokości.

Zdjęcie Bank of Africa Tower /materiały prasowe

Budynek zaprojektowany przez hiszpańskie studio architektoniczne Rafael de la-Hoz Arquitectos we współpracy z marokańską firmą CHB Cabinet Hakim Benjelloun będzie najwyższym w całej Afryce. Budowa ma rozpocząć się 1 listopada, a zakończenie plac jest planowane przed 30 majem 2022 r.

Za realizację projektu odpowiada belgijska firma budowlana BESIX i Travaux Generaux de Construction de Casablanca (TGCC). Warto wspomnieć, że to właśnie firma BESIX wzniosła drapacz chmur Burdż Chalifa w Dubaju.



Projekt ma kosztować ok. 300 mln dolarów i jest w całości sponsorowany przez marokański bank BMCE Bank of Africa. Budynek będzie miał 55 pięter wypełnionych luksusowymi pokojami hotelowymi, biurami i apartamentami mieszkalnymi.



Bank of Africa Tower powstanie w ramach projektu rozwoju doliny Bouregreg.