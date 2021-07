Pierwszy taki most - dostali go Holendrzy

Kładka została odsłonięta w tym miesiącu przez Jej Wysokość Królową Holandii Máximę. Konstrukcja ma 12 m długości i została stworzona do obsługi ruchu pieszych. Dane zebrane za pomocą czujników pozwolą inżynierom i badaczom mierzyć stan mostu w czasie rzeczywistym i monitorować, jak zmienia się on w trakcie swojego życia. Czujniki pomogą również badaczom zrozumieć, w jaki sposób społeczeństwo wchodzi w interakcje z wydrukowaną w 3D strukturą.

Naukowcy planują wykorzystać dane zebrane przez czujniki i umieścić je w cyfrowym klonie mostu wewnątrz symulacji komputerowej. Celem jest wykorzystanie tych danych do odpowiedzi na długoterminowe pytania dotyczące zachowania stali drukowanej w 3D oraz wykorzystanie ich w warunkach rzeczywistych w przyszłych podobnych projektach budowlanych.



Proces od projektu do powstania kładki był bardzo długi. Uczeni z Imperial College London przeprowadził badania i walidację metod wykorzystywanych w projekcie, m.on. testowanie sił niszczących na wydrukowanych elementach, zaawansowane symulacje komputerowe Digital Twin, nieniszczące testy w warunkach rzeczywistych na kładce oraz rozwój zaawansowanej sieci czujników do monitorowania mostu przez cały okres jego eksploatacji.



Kładka w Amsterdamie jest przykładem pierwszej metalowej konstrukcji wykonanej w technologii druku 3D, która jest wystarczająco duża i wytrzymała, aby obsłużyć ruch pieszy. Naukowcy już myślą o kolejnych projektach, choć jak na razie nie myślą jeszcze o takich, które wykorzystywałyby ruch pojazdów.

