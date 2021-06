Pierwszy budynek mieszkalny z drukarki 3D bliski ukończenia

​Pierwszy budynek mieszkalny wytworzony w technologii druku 3D jest bliski ukończenia. Obiekt ma być gotowy w ciągu maksymalnie 5 tygodni. Kto będzie w nim mieszkał?

We wrześniu 2020 r. w Bawarii rozpoczęła się budowa pierwszego w Niemczech budynku mieszkalnego wykonanego w technologii druku 3D. Obiekt został zaprojektowany tak, aby był pod każdym względem imponujący: mieszczący pięć mieszkań na trzech piętrach o powierzchni użytkowej około 380 m², został stworzony przy użyciu drukarki budowlanej 3D o nazwie BOD2, która jest podobno najszybszą na rynku.

Obecnie, po 100 godzinach drukowania i dziesięciu miesiącach prac, budynek jest bliski ukończenia. Do finału pozostało zaledwie pięć tygodni - od sierpnia budynek zacznie przyjmować gości, a i tak już teraz wygląda spektakularnie.



Dom został zbudowany przez PERI, rodzinną firmę budowlaną, która połączyła siły z duńskim producentem COBOD. Budynek ma wszystkie wymagane przepisami procedury dopuszczające do użytku.



Do budowy zastosowano głowicę, która porusza się po metalowej ramie wzdłuż trzech osi, pozwalając drukarce na swobodne przemieszczanie się w dowolne miejsce konstrukcji. Wymaga tylko jednorazowej kalibracji, co oszczędza zarówno czas, jak i pieniądze.



Ponadto, drukarka może analizować rury i przyłącza wody, elektryczności i innych mediów, które zostaną dodane później. Co ciekawe, samo drukowanie może odbywać się podczas gdy inne zadania (np. instalacja rur) są wykonywane na budowie.



Konstrukcja składa się z trójskrzydłowych pustych ścian, które są wypełnione materiałem izolacyjnym. BOD2 może wykonać 1 metr kwadratowy dwuwarstwowej ściany w mniej niż pięć minut z prędkością 1 m/s. Drukarka z głowicą drukującą wymaga dwóch operatorów, a wyniki druku są obserwowane przez kamerę.



Konstrukcja została wydrukowana przy użyciu substancji o nazwie i.tech 3D, stworzonej przez HeidelbergCement, która ma "doskonałe właściwości pompowania i wytłaczania". Materiał został zaprojektowany, aby sprostać unikalnym potrzebom druku 3D i działa bezbłędnie z drukarką BOD2.



Po zakończeniu budowy, mieszkania będą wynajmowane, a jedno z nich będzie służyć jako mieszkanie pokazowe.