Pierwsze hybrydowe lokomotywy Vectron Dual Mode

Przewoźnik Railsystems RP złożył zamówienie na dwie lokomotywy Vectron Dual Mode od spółki Siemens Mobility. Jest to pierwsze zamówienie na nowe lokomotywy, które mogą działać zarówno jako pojazdy spalinowe, jak i elektryczne. Siemens Mobility pokazał to rozwiązanie po raz pierwszy podczas targów InnoTrans 2018.

Zdjęcie Vectron Dual Mode /materiały prasowe

Pojazd jest niezawodny na odcinkach niezelektryfikowanych, tym samym eliminując potrzebę zmiany lokomotyw na niektórych odcinkach tras. Z kolei, w większych miastach, gdzie trasy kolejowe są z reguły zelektryfikowane, lokomotywa nie powoduje zwiększenia zanieczyszczeń powietrza. W porównaniu do standardowej lokomotywy spalinowej, w ciągu roku można w ten sposób zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 950 ton, tlenku azotu o 6 ton i cząstek stałych o 37 kg.

-Spółka Railsystems RP otrzyma lokomotywę Vectron Dual Mode, która łączy to co najlepsze z dwóch systemów: na trasach zelektryfikowanych Vectron Dual mode pobiera zasilanie z sieci, dzięki temu oszczędza paliwo i zmniejsza koszty utrzymania. Na trasach bez sieci trakcyjnej Vectron może zmienić tryb pracy na spalinowy bez potrzeby wymiany lokomotywy w składzie - powiedziała Sabrina Soussan, CEO Siemens Mobility.



Lokomotywa Vectron Dual Mode została zaprojektowana do pracy w przewozach towarowych i jest oparta na sprawdzonych podzespołach lokomotywy Vectron, których blisko 1000 zostało sprzedanych w całej Europie.



Lokomotywa jest przystosowana do pracy na torach o rozstawie 1,435 mm i jest wyposażona w system kontroli pociągu PZB z możliwością adaptacji także do systemu ETCS. Bez względu na to, czy działa na trasie zelektryfikowanej czy nie, moc jaką dysponuje lokomotywa na obwodzie kół napędnych, to 2000 kW. Pojazd jest wyposażony w zbiornik na paliwo o objętości 2700 litrów. Vectron Dual Mode osiąga prędkość maksymalną 160 km/h.



- Niewykluczony jest dalszy rozwój konstrukcji i wyposażenie lokomotywy Vectron Dual Mode w systemy pozwalające na funkcjonowanie w innych europejskich krajach, w tym także w Polsce. W warunkach naszej sieci kolejowej, szczególnie biorąc pod uwagę jej rozwój związany z budową CPK, taka lokomotywa byłaby bardzo przydatna do obsługi szybkich połączeń nowego lotniska z rejonami, do których lokomotywa elektryczna nie dojedzie z uwagi na brak sieci trakcyjnej nad częścią linii kolejowej, np. Zamość, atrakcyjne turystycznie regiony Mazur i południowej części woj. Podkarpackiego, położone przy torze normalnym miasta na terenie Litwy, Ukrainy czy Białorusi. Również możliwe by było znaczne skrócenie czasów przejazdu do takich miejscowości wypoczynkowych jak Hel, Łeba czy Darłowo. Podobnie, w ruchu towarowym możliwe by było wyeliminowanie konieczności wymiany lokomotyw z elektrycznej na spalinową lub odwrotnie w wielu relacjach krajowych i międzynarodowych - powiedział Piotr Dybowski, kierownik ds. sprzedaży lokomotyw pionu rolling stock Siemens Mobility.