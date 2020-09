​W Chinach otworzono najdłuższy szklany most na świecie. Ma on 526,14 m długości i został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa.

Zdjęcie Najdłuższy szklany most na świecie został otworzony nad rzeką Lianjiang /materiały prasowe

Chińskie studio Architectural Design & Research Institute of Zhejiang University ukończyło budowę mostu nad rzeką Lianjiang w prowincji Guangdong. Obiekt ten został oficjalnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najdłuższy szklany most na świecie.

Reklama

Most łączy dwie strony wąwozu i znajduje się 201 m nad rzeką. Jednocześnie może przebywać na nim 500 osób. Po moście można poruszać się tylko pieszo. W przyszłości będzie można także skoczyć na bungee, a kilku projektantów już pytało o możliwość udostępnienia konstrukcji do pokazu mody.



Most jest wykonany z trzech warstw hartowanego szkła laminowanego o grubości 4,5 cm. Jest całkowicie przezroczysty, więc pozwala turystom patrzeć bezpośrednio w dół i podziwiać rzekę Lianjiang.



Studio Architectural Design & Research Institute of Zhejiang University ma nadzieję, że dzięki zastosowaniu szkła, most zleje się z otoczeniem. Szacuje się, że w całych Chinach istnieje już ok. 2300 szklanych mostów.



Zdjęcie Tak wygląda najdłuższy szklany most na świecie / materiały prasowe

Otwarcie mostu nad rzeką Lianjiang połączono z prezentacją nowych modeli samochodów Trumpchi GS8. Po moście przejechały dwa SUV-y o łącznej masie 4 ton, co miało potwierdzić wytrzymałość konstrukcji.



Budowa mostu zajęła trzy lata i kosztowała ok. 300 mln juanów (prawie 164 mln zł). Prace na moście zakończono w styczniu 2020 r.