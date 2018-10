​Otworzono najdłuższy most morski na świecie. Połączył on Hongkong i Chiny.

Zdjęcie Najdłuższy most morski już otwarty /materiały prasowe

Prezydent Chin Xi Jinping oficjalnie otworzył najdłuższy most morski na świecie, łączący Chiny kontynentalne z wyspiarskimi Makau i Hongkongiem. Ma ok aż 55 km długości, a jego budowa pochłonęła blisko 16 mld dol.

Konstrukcja składa się z trzech gigantycznych podwieszonych mostów i jednego podmorskiego tunelu o długości 6 km. Wjazd do niego znajduje się na sztucznie wybudowanej wyspie. Obie jezdnie mostu mają po trzy pasy.



Hongkong, Makau i Zhuhai są trzema głównymi miastami delty Rzeki Perłowej. Do tej pory pokonanie trasy z Hongkongu do Zhuhai zajmowało 3 godziny, a teraz samochodem można ją przemierzyć w 30 minut.



Zdjęcie Teraz trasę z Hongkongu do Zhuhai można pokonać w 30 minut / materiały prasowe

Plany budowy mostu łączącego trzy wymienione miasta narodziły się już w 1983 r., ale zrealizowane zostały dopiero teraz.