Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i korków w Monachium

Firmy Siemens Mobility zrealizowała pilotażowy program pokazujący w jaki sposób technologia oraz przetwarzanie danych przyczyniają się do zmniejszenia natężenia ruchu drogowego i tym samym zanieczyszczenia powietrza. Projekt został wdrożony pod koniec 2018 r. w Monachium.

Zdjęcie Centrum analizy danych Siemens Mobility w Monachium /materiały prasowe

Według ranking Traffic Scorecard Monachium jest jednym z najbardziej zakorkowanych miast w Niemczech. Średni czas jaki w ciągu roku kierowcy spędzają w korku to 51 godzin. Monachum to także drugie co do wielkości miasto w Niemczech o największym stężeniu dwutlenku azotu. Komisja Europejska szacuje, że koszty opieki zdrowotnej mającej na celu przeciwdziałanie schorzeniom spowodowanym zanieczyszczeniami (wywoływanymi także przez transport drogowy) wynoszą 330-940 mld euro rocznie.



W listopadzie 2018 r. rozpoczęto 4-tygodniowy program, który w czasie rzeczywistym na podstawie danych środowiskowych i danych z aut optymalizował ruch w Monachium pokazując kierowcom alternatywne trasy jeszcze przed rozpoczęciem podróży. Użytkownicy, którzy skorzystali z alternatywnych tras w czasie programu pilotażowego byli nagradzani punktami, które można było wymieniać na nagrody np. w Amazonie.



Program pokazał, że 35-40 proc. kierowców jest skłonnych przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza poprzez wybór "zielonych tras" wskazanych przez platformę ryd. Dodatkowo optymizacja ruchu drogowego na poziomie jednostkowym pomogła zredukować całkowite zanieczyszczenie powietrza w mieście. Wstępne wyniki dla grupy przekraczającej 1600 kierowców pokazują oszczędności 83 kg dwutlenku węgla oraz 114 g pyłu (NOx), jak również zmniejszenie liczby przejechanych kilometrów o 633. Gdyby program zastosować do grupy 20 tysięcy kierowców na terenie miasta, wypracowane oszczędności byłyby równe korzyściom uzyskanym z obsadzenia lasem około pół hektara ziemi.



- Jesteśmy w stanie nie tylko polepszyć wydajność transportu, ale również jego wpływ na środowisko naturalne. Nasz inteligentny System Kontroli Ruchu to pionier analityki danych oraz sztucznej inteligencji w ruchu drogowym. Jesteśmy dumni, że nasze rozwiązania są w stanie pomóc polepszyć jakość powietrza w Monachium - powiedział Michael Peter, szef Siemens Mobility.



Firma Hawa Dawa zapewniła urządzenia do przewidywania natężenia zanieczyszczenia powietrza w laboratoriach Digital Lab ITS Siemens Mobility w Monachium, gdzie naukowcy oraz eksperci od zarządzania ruchem ulicznym analizowali dane dostarczane przez platformę ryd do przewidywania przyjaznych dla środowiska tras alternatywnych.