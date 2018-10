Ogłoszono finalistów Design Europa Awards - sukces Polaków

Ogłoszono finalistów DesignEuropa Awards i zwycięzcę nagrody za całokształt osiągnięć – nominowano m.in. dwa polskie projekty.

Zdjęcie Inteligentny wideodomofon firmy FIBARO /materiały prasowe

Dwa polskie wzory przemysłowe ogłoszono finalistami konkursu DesignEuropa Awards w kategorii "Przemysł" oraz "Małe i powstające przedsiębiorstwa".

Inteligentny wideodomofon firmy FIBARO, zaprojektowany przez Macieja Fiedlera, jest jednym z czterech wzorów przemysłowych, które dotarły do finału w kategorii "Przemysł". System Braster - innowacyjne urządzenie medyczne do badania piersi w domu, opracowane i wyprodukowane przez firmę Braster S.A. - jest również jednym z czterech finałowych wzorów przemysłowych w kategorii "Małe i powstające przedsiębiorstwa".

Konkurs DesignEuropa Awards organizowany jest przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), zdecentralizowaną agencję UE z siedzibą w Alicante. Wydarzenie stanowi okazję, by uczcić doskonałe wzornictwo oraz zarządzanie wzorami przez właścicieli zarejestrowanych wzorów wspólnotowych (ZWW).



Konkurs DesignEuropa Awards dzieli się na 3 kategorie: przemysł, małe i powstające przedsiębiorstwa oraz nagroda za całokształt osiągnięć. Jury konkursu DesignEuropa Awards, które wybrało finalistów i zwycięzcę nagrody za całokształt osiągnięć, stanowi prestiżowy panel składający się z ekspertów z dziedziny biznesu, wzornictwa i własności intelektualnej.



Zwycięzcy w kategoriach "Przemysł" oraz "Małe i powstające przedsiębiorstwa", zostaną ogłoszeni w dniu 27 listopada br. podczas ceremonii wręczania nagród DesignEuropa Awards w Warszawie. W tym dniu nagroda za całokształt osiągnięć zostanie wręczona jednemu z najbardziej wpływowych designerów przełomu XX i XXI w. - Hartmutowi Esslingerowi.



Komentując wybór finalistów, prezes Światowej Organizacji Wzornictwa i przewodnicząca jury konkursu DesignEuropa Award Luisa Bocchietto powiedziała: "Wybór ósemki finalistów spośród wielu doskonałych zgłoszeń był trudnym, lecz satysfakcjonującym zadaniem dla naszego jury. Wzory, które dotarły do finału, przyczyniają się do zwiększenia wydajności przedsiębiorstw, stanowią przykład dobrego zarządzania prawami własności intelektualnej oraz reprezentują wysoki poziom estetyczny".



Dyrektor wykonawczy Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Christian Archambeau, powiedział: "Naszych ośmiu wspaniałych finalistów wyróżnia różnorodność wzornictwa przemysłowego oraz jego zastosowania w rozmaitych sektorach gospodarki. Jest to dowód potwierdzający istotę designu jako cennego zasobu przedsiębiorstwa oraz jako siłę napędową tworzenia miejsc pracy i rozwoju gospodarczego. Zwycięzca nagrody za całokształt osiągnięć Hartmut Esslinger wykazał poprzez swoją niezwykłą karierę, jaki wpływ może mieć jeden europejski projektant w USA, Azji i na całym świecie. Jego życie prywatne i zawodowe podkreśla zmieniającą się siłę wzornictwa, nie tylko dla jednej branży przemysłu, ale dla całego świata."