Nowy projekt katedry Notre Dame

​Zaprezentowany nowy wygląd przeprojektowanego dachu i iglicy katedry Notre Dame, która spłonęła w kwietniu.

Zdjęcie Paris Heartbeat /materiały prasowe

Projektanci Zeyu Cai i Sibei Li zostali ogłoszeniu zwycięzcami ogólnokrajowego konkursu na przeprojektowanie dachu i iglicy zniszczonej katedry Notre Dame. W ramach inicjatywy Goarchitects do konkursu zgłoszono 226 projektów z 56 różnych krajów.



Zwycięski projekt nazwany Paris Heartbeat daje gotyckiemu budynkowi nowy lustrzany dach i iglicę, która ma stać się symbolem odrodzenia miasta. Biorąc pod uwagę, że katedra Notre Dame przetrwała w Paryżu już ponad 800 lat, Zeyu Cai i Sibei Li nie chcieli diametralnie zmieniać jej wyglądu, a jedynie nieznacznie go "uwspółcześnić".



Paris Heartbeat składa się z trzech głównych elementów: lustrzanego dachu, paryskiej kapsuły czasu i miejskiego kalejdoskopu. W przeciwieństwie do monumentalnej, kamiennej bryły, struktury te mają nadać budynkowi bardziej nowoczesnego wyrazu.



Kluczowym elementem projektu jest nowa iglica. Jej powierzchnia ma być w pełni lustrzana, a dzięki specjalnej instalacji, ma sprawiać wrażenie, jakby unosiła się w powietrzu.



Nie wiadomo, czy projekt zostanie zaakceptowany przez władze miejskie i kiedy zacznie się jego realizacja.