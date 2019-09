Nowoczesne oświetlenie w stylu retro

​Firma Signify przedstawiła swoją nową kolekcję Philips Hue Filament. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą urządzić swój inteligentny dom w stylu retro.

Zdjęcie Philips Hue Filament /materiały prasowe

Dzięki konstrukcji, która przypomina tradycyjne lampy żarowe z czasów Edisona, inteligentne źródła światła LED pozwalają wykreować idealną atmosferę. Dzięki ciepłemu białemu światłu (2100 K, 550 lumenów) oraz bezprzewodowemu przyciemnianiu, które nie wymaga prac instalacyjnych, bez wysiłku uzyskasz wyjątkowy nastrój. Kształt i bursztynowa powłoka bańki LED sprawiają, że jest ona eleganckim i stylowym akcentem do każdego pokoju - bez względu na to, czy jest włączona, czy nie.



Inteligentne źródła światła Hue Filament używane w oprawie naściennej, zwieszone z sufitu lub umieszczone w ulubionej lampie z kloszem lub bez za sprawą "żarzących się" wewnętrznych spiral będą wyrafinowanym elementem w każdym domu.



Można zacząć od jednego źródła światła Hue Filament albo połączyć ich wiele, aby łatwo stworzyć idealny wystrój wnętrza. Całą kolekcją można sterować za pomocą aplikacji Philips Hue Bluetooth albo kompatybilnego urządzenia głosowego; można również połączyć ją z opartym na protokole Zigbee mostkiem Philips Hue, aby zyskać pełną kontrolę i dodatkowe inteligentne funkcje. Mostek zapewnia dostęp do całego ekosystemu Philips Hue, w tym pełnego sterowania wewnętrznym i zewnętrznym oświetleniem domu, zdalnej kontroli spoza domu, systemu Philips Hue Entertainment i urządzeń Friends of Hue, a także zgodnych aplikacji firm trzecich.



Źródła światła LED z kolekcji Philips Hue Filament są dostępne w trzech wariantach: tradycyjna bańka A19/A60 (90 zł), lampa ST19/ST64 (115 zł) oraz kula G25/G93 (135 zł).