Nowe pociągi metra od Siemens Mobility w Bangkoku

Firma Siemens Mobility wraz z tureckim producentem taboru kolejowego Bozankaya dostarczyła pierwsze siedem pociągów metra dla operatora BTS Skytrain w stolicy Tajlandii. Pociągi rozpoczęły już kursowanie na linii "Green Line" w Bangkoku. Docelowo spółka otrzyma 22 czteroczłonowe pociągi wraz z 16-letnim serwisem.

Zdjęcie Siemens Mobility dostarcza nowe pociągi do Bangkoku /materiały prasowe

W ramach zamówienia Siemens Mobility dostarcza wózki, systemy jezdne i hamulcowe i realizuje usługi związane z zarządzaniem projektem, pracami inżynieryjnymi oraz procedurami zdawczymi pociągów. Pojazdy powstają w zakładach Bozankaya w Ankarze.

- To pierwszy system transportu publicznego w stolicy Tajlandii, do którego Siemens Mobility dostarczył system napowietrzny wraz z pełnym serwisem, gwarantującym dostępność pociągów na poziomie ponad 99 proc. Razem z nowymi składami przepustowość linii "Green Line" zwiększy się do ponad jednego miliona pasażerów dziennie, przy niezmienionym optymalnym komforcie pasażerów - wyjaśniła Sabrina Soussan, szefowa Siemens Mobility.

Operator linii "Green Line" w Bangkoku zlecił spółce Siemens Mobility dostarczenie 22 pociągów w maju 2016 r. Zamówienie zostało złożone w ramach projektu zagospodarowania istniejących linii oraz nowo budowanych połączeń.



Pierwszy nowy odcinek został otwarty w grudniu 2018 r. i połączył dużą aglomerację Samut Prakan, położoną około 25 km na południe od Bangkoku ze stolicą państwa. Nowy odcinek linii zaczyna się na obecnej stacji końcowej Bearing, ma około 13 kilometrów długości, a na jej trasie znajduje się dziewięć stacji. Linia biegnie wzdłuż drogi Sukhumvit, najdłuższej ulicy Bangkoku, przekracza kanał Samrong I kończy się na stacji Soi Thesaban Bang Pu.