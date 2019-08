Studio architektoniczne William Matthews Associates i inżynierowie Ney & Partners zbudowali niezwykły most w Kornwalii. Tintagel Castle Bridge to kładka dla pieszych rozpostarta 58 m nad powierzchnią ziemi, między dwoma klifami.

Zdjęcie Tintagel Castle Bridge /materiały prasowe

Pierwotny most między wyspą a lądem stałym istniał między XV a XVI w. William Matthews Associates oraz Ney & Partners zaprojektowali nowy most tak, aby miał on 40-milimetrową szczelinę pośrodku. Nie tylko wygląda spektakularnie, ale pozwala na rozszerzanie i kurczenie się mostu przy zmieniającej się temperaturze.



Wsporniki wykonano ze stali i lokalnych łupków z kamieniołomu Delabole, najstarszego czynnego w Anglii. Poręcze zostały wykonane z kawałków dębów.

Zdjęcie Tintagel Castle Bridge / materiały prasowe

Wcześniej odwiedzający Tintagel Castle musieli wspinać się po stromych schodach, a teraz będą mogli po prostu przejść po kładce.