Niezwykły budynek w centrum Monachium

Studio architektoniczne Herzog & de Meuron przygotowało projekt biurowca w Monachium. Otwarty, pełen roślin dziedziniec ma zawierać "miejski las" dla mieszkańców i turystów.

Zdjęcie Tak ma wyglądać przeprojektowany budynek Postbanku /materiały prasowe

Budynek ma stanąć na południe od dworca kolejowego w Monachium. Region ten tętni życiem w trakcie dnia, ale w godzinach wieczornych aktywność niemal całkowicie zamiera. Koncepcja przedstawiona przez szwajcarskich architektów jest próbą ożywienia tej przestrzeni.



Projekt Herzog & de Meuron zakłada przemodelowanie dawnego, sześciopiętrowego budynku administracyjnego Postbanku i wykorzystanie go do nowych celów. Co ciekawe, zachowane ma zostać aż 2/3 obecnego budynku, a istniejące patio znacznie powiększone. Na parterze znajdą się sklepy i restaurację, a w podziemiach będzie parking na 100 rowerów.



Otwarty dziedziniec ma stać się magnesem dla mieszkańców i turystów. Projektanci nazywają go mianem "miejskiego lasu". Dzięki setkom roślin i drzew, ma powstać tu niepowtarzalny mikroklimat.



Budynek w nowej aranżacji ma zostać oddany do użytku w 2024 r. Koszty projektu nie zostały ujawnione.