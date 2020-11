Niemcy rozpoczynają testy pociągów wodorowych

Deutsche Bahn przygotowuje się do testów pociągów napędzanych wodorem. Składy zostaną opracowane przy współpracy z firmą Siemens. Docelowo, Niemcy chcą postawić na nie do 2050 roku. Nowy środek transportu ma zastąpić uważane za niewystarczająco ekologiczne składy.

Jak donosi serwis DW, Siemens Mobility i Deutsche Bahn rozpoczęły prace nad pociągami napędzanymi wodorem, a także specjalną stacją, która zostanie przetestowana w 2024 roku. Wszystko to w celu wymiany silników wysokoprężnych w niemieckich lokalnych sieciach kolejowych.

W ramach działań na rzecz rozwiązania kryzysu klimatycznego, Niemcy i firma Deutsche Bahn ogłosiła, iż rozpocznie testowanie nowego zestawu pociągów. Zamiast spalania klasycznego oleju napędowego, jednostka będzie zasilana przy pomocy reakcji wodoru i tlenu w celu wytworzenia energii elektrycznej. Woda będzie w tym przypadku jedynie produktem ubocznym. Deutsche Bahn uważa, iż jest w stanie stworzyć pociągi o zasięgu około 600 kilometrów, które będą w stanie jeździć z prędkością do 160 kilometrów na godzinę. Tego typu działania mają zapobiec zanieczyszczeniom na poziomie około 330 ton dwutlenku węgla rocznie.

DB ma także rozpocząć budowę nowego warsztatu serwisowego, który będzie odpowiedzialny za przegląd oraz utrzymanie istniejących pociągów. Prototyp firmy Siemens zasilany wodorowymi ogniwami paliwowymi ma zostać uzupełniony o akumulator pokładowy. Konstrukcja będzie posiadała system modułowy, co oznacza, że może być również zasilana z istniejących linii napowietrznych.

Niemcy posiadają około 40 proc. pokrycia prądem dla wszystkich krajowych tras. DB jest zobowiązane do zakończenia emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, tak więc sama spółka szuka rozwiązań, które pozwolą jej spełnić ten cel. Do 2038 roku Niemcy zamkną u siebie wszystkie elektrownie węglowe.