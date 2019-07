W Singapurze stanął najwyższy na świecie budynek wykonany z prefabrykatów. Clement Canopy składa się z dwóch 140-metrowych wież mieszkalnych, a do ich budowy wykorzystano 1899 modułów.

Zdjęcie Clement Canopy /materiały prasowe

Budynki z prefabrykatów kojarzą się w Polsce głównie z czasami PRL-u i "wielką płytą". Mimo iż w naszym kraju już w ten sposób się nie buduje, to w Skandynawii wiele osiedli wznosi się przy użyciu prefabrykatów. Podobnie jest w Azji.



Clement Canopy stał się najwyższym na świecie budynkiem stworzonym z prefabrykatów. Został on zaprojektowany przez pracownię ADDP Architekts, a za budowę odpowiada firma Bouygues Batiment International.



Clement Canopy składa się z 1899 prefabrykatów. Betonowe moduły odlewano w Senai w Malezji, a następnie transportowano je do fabryki w Tuas, gdzie odbywało się malowanie i montowanie dodatków. Wszystkie moduły, wykończone w co najmniej 85 proc. przewożono na plac budowy. Dzięki takiej technice, zmniejszono ilość odpadów z placu budowy aż o 70 proc.



Clement Canopy zawiera 505 dwu-, trzy- i czteropokojowych apartamentów, z kompleksem rekreacyjnym u podstawy.