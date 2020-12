​W Nowym Jorku powstanie wieżowiec, który będzie oczyszczał powietrze. Wieża nazwana Mandragore będzie miała 2418 m wysokości i stanie na wyspie Roosevelta.

Zdjęcie Mandragore /materiały prasowe

Projekt niezwykłego budynku został stworzony przez francuskie biuro architektoniczne Rescubika. Wieżowiec zostanie wykonany z drewnianych materiałów, będzie wyposażony w 36 turbin wiatrowych, 8300 krzewów, 1600 drzew, ponad 25 000 m2 ścian roślinnych i prawie 7000 m2 paneli słonecznych.

Reklama

Jeżeli projekt zostanie zrealizowany, będzie to najwyższa na świecie wieża pochłaniająca więcej CO 2 niż sama emituje.



Nazwa 160-piętrowego wieżowca - Mandragore - pochodzi od rośliny mandragory. Oprócz zasilania przez turbiny wiatrowe i panele fotowoltaiczne, budynek osiągnie swój status neutralności węglowej dzięki sieci podziemnych rur, które wyłapują ciepłe i chłodne powietrze, rozprowadzając je po budynku. Co więcej, każde z mieszkań będzie miało osobne pomieszczenie na domowe biuro - wszystko po to, aby zmniejszyć potrzebę dojazdów do pracy i tym samym zmniejszyć zużycie energii.



Budynek Mandragore jest obecnie jedynie konceptem, ale jest bardzo prawdopodobne, że władze Nowego Jorku będą chciały jego realizacji.