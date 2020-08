Najwyższe wieżowce z prefabrykatów powstaną w Singapurze

​W Singapurze powstanie najwyższy drapacz chmur zbudowany z prefabrykatów.

Zdjęcie Avenue South Residences /materiały prasowe

Studio architektoniczne ADDP zaprojektowało parę 56-piętrowych drapaczy chmur w Singapurze, które zostaną zbudowane przy użyciu prefabrykowanej, wstępnie wykończonej konstrukcji wolumetrycznej. Będą to najwyższe prefabrykowane budynki na świecie.



Dwa wieżowce mieszkalne nazwane Avenue South Residences powstaną w ramach istniejącego osiedla w Singapurze. Architekci ADDP zdecydowali się na zestawienie istniejących budynków z nowocześnie wyglądającą konstrukcją, która została zaprojektowana przy użyciu nowoczesnych technik.

Zdjęcie Avenue South Residences / materiały prasowe

- Teren składa się z dwóch superwieżowców ustawionych na tle oryginalnych czteropiętrowych apartamentowców w stylu Art Deco i alei wielkich drzew deszczowych. Jego położenie obok historycznego KTM Rail Corridor wzmacnia eklektyczną jakość nowego i starego dziedzictwa w porównaniu z nowoczesnymi konceptami - powiedział Markus Cheng Thuan Hann z ADDP Architects.



Oba wieżowce zostaną zbudowane przy użyciu prefabrykowanej, wstępnie wykończonej konstrukcji wolumetrycznej (PPVC), co sprawi, że 200-metrowe drapacze chmur będą najwyższymi budynkami zbudowanymi przy użyciu znacznych ilości prefabrykatów. Około 80 proc. każdego modułu mieszkaniowego zostanie zbudowane poza placem budowy, z uszczelnieniem wodoszczelnym, układaniem płytek, malowaniem, szkleniem, zabudową, hydrauliką i elektryką przed dostawą, które zostaną "ułożone i połączone na miejscu".



- Ponieważ każdy moduł jest w prawie w 80 proc. wykończony poza miejscem montażu, znacznie skróci to czas budowy wymagany na miejscu - ponieważ moduły muszą być tylko "układane w stos" i łączone razem na miejscu. Umożliwi to projektowi zmniejszenie ilości odpadów - wyjaśnił Hann.

Zdjęcie Avenue South Residences / materiały prasowe

Studio architektoniczne spodziewa się, że zastosowanie prefabrykacji do budowy wieżowca przyniesie szereg korzyści w porównaniu z tradycyjnymi metodami.



Avenue South Residences będą składać się z ponad 1000 mieszkań. Projekt ma zostać ukończony w 2026 r.