Największa elektrownia słoneczna świata. Kto ją buduje?

​Indie budują największą na świecie farmę fotowoltaiczną. Tzw. megapark będzie wielkości Singapuru.

Zdjęcie W Indiach powstanie farma fotowoltaiczna, jakiej jeszcze na świecie nie było /123RF/PICSEL

Indyjski megapark ma produkować 30 gigawatów energii elektrycznej. Megapark zmniejszy krajową emisję dwutlenku węgla o 50 mln ton rocznie.

Reklama

Gigantyczna farma fotowoltaiczna powstanie w zachodnim regionie stanu Gudźarat i będzie miał powierzchnię 72 600 hektarów. To w przybliżeniu tyle samo, co powierzchnia Singapuru.



W megaparku znajdziemy mnóstwo paneli słonecznych, jednostek magazynowania energii, a także wiatraków. Placówka jest częścią większego projektu, który odejmuje również zakład odsalania wody morskiej oraz w pełni zautomatyzowany zakład przetwórstwa i pakowania mleka.



Zakład odsalania pozwoli na zaopatrzenie w wodę ok. 800 000 ludzi zamieszkujących ten suchy i biedny region.



Indie planują produkować 175 GW energii odnawialnej do 2022 r. i 450 GW do 2030 r. Megapark jest krokiem w stronę urzeczywistnienia tego projektu. Co więcej, drugi co do gęstości zaludnienia kraj na świecie, musi zredukować swój ślad węglowy, przesiadając się na energię odnawialną.

-----------------------------------------------

