Najszybszy pociąg świata - z Krakowa do Gdańska przejechałby w 75 minut

Nie dla zwykłych ludzi - takim pociągiem będą podróżowali bogaci

Chiny od lat inwestują w rozwój szybkiej kolei. Nadchodzące Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 2022 roku jeszcze bardziej zmotywowały konstruktorów do ulepszenia transportu i infrastruktury kolejowej. Owocem tych prac ma być najnowszy pociąg, który 20 lipca 2021 roku, zjechał z linii montażowej w mieście Qingdao we wschodniej prowincji Shandong.

Pojazd typu "Maglev" opiera się na technologii unoszenia elektrodynamicznego, wykorzystując nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe (HTS). Całość sprawia, że pojazd wygląda jakby przelatywał nad torami.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, pociąg jest w stanie osiągnąć oszałamiającą prędkość, wynoszącą 600 km/h. Oznacza to, że jest on w stanie pokonać 1000 km w jedyne 2 godziny 30 minut. Biorąc pod uwagę fakt, że z Krakowa do Gdańska odległość wynosi ok. 485 km, byłby on w stanie przejechać tę trasę w mniej niż około 1 godzinę 15 minut. Dzisiaj ta trasa zajmuje około 5 godzin.

Chińskie media już teraz okrzyknęły nowość, przykładem szybkiego postępu technologicznego i prawdziwym pokazem sił oraz możliwości technicznych, jakim dysponuje Państwo Środka. Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że zaprezentowany pociąg utrzyma miano "najszybszego pojazdu lądowego na świecie" przez stosunkowo niedługo czas.

Zaledwie kilka miesięcy temu ujawniono bowiem prototyp nowego superszybkiego pociągu, którego prędkość maksymalna będzie mogła dochodzić do nawet 620 km/h. Na prezentację, która odbyła się w mieście Chengdu w prowincji Syczuan zaproszono najważniejszych dziennikarzy. Specjalnie dla nich wykonano smukłą, mierzącą 21 metrów replikę głównego kadłuba maszyny. Obserwatorzy mogli nie tylko przekonać się o możliwościach pojazdu, przyjrzeć się jego innowacyjnym rozwiązaniom, ale nawet zobaczyć wizualizację wnętrza wagonów.

W ramach ciekawostki przypomnijmy, że najwyższa średnia prędkość Pendolino na polskich trasach to około 200 km/h. W praktyce bywa z tym różnie.