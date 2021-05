Na pustyni w Nevadzie może powstać solarna góra

​Gigantyczna solarna góra może zasilić praktycznie każde miejsce na Ziemi. Czy realizacja takiego projektu jest możliwa?

Zdjęcie Solar Mountain /materiały prasowe

Burning Man to dobrze znana coroczna impreza, która gromadzi tysiące ludzi na pustyni Black Rock w północnej Nevadzie. Coraz częściej przyjeżdżają tam inwestorzy i biznesmeni z Doliny Krzemowej. Oczywiście, zorganizowanie imprezy na środku pustyni wymaga wielu nieszablonowych rozwiązań, także związanych z dostarczeniem energii.

Rozwiązać może je innowacyjny projekt nazwany Solar Mountain, czyli po prostu gigantyczna sztuczna góra zbudowana z ogniw fotowoltaicznych. Szacuje się, że taka konstrukcja byłaby w stanie zasilić całe ranczo o powierzchni 3800 akrów, na którym odbywa się festiwal Burning Man, dostarczając 318 645 kWh energii rocznie.



Jeżeli projekt zostanie zrealizowany, może otworzyć szereg możliwości dla inżynierów i architektów, redefiniując sposób, w jaki generujemy energię dla świata.

Projekt Solar Mountain zawiera gigantyczny zestaw paneli fotowoltaicznych pokrywających całe wzgórze. Architekci stojący za nim twierdzą, że został on zainspirowany naturalnym krajobrazem Fly Ranch - miejsca, w którym odbywa się Burning Man.



Firma NUDES odpowiedzialna za projekt uważa, że ta niekonwencjonalna, zakrzywiona forma lepiej pasuje do dynamicznego krajobrazu pełnego gejzerów, mokradeł oraz gorących i zimnych źródeł. NUDES planuje zbudować modułową konstrukcję z drewna pochodzącego z recyklingu i innych ekologicznych materiałów.



Solar Mountain składa się z 182 ogniw fotowoltaicznych o mocy 300 W. Łącząc cztery "jednostki" tej masywnej struktury, otrzymamy 728 paneli słonecznych o dziennej produkcji energii około 873 kWh - 318 645 kWh rocznie, jak podaje NUDES.



Modułowa konstrukcja Solar Mountain oznacza, że technologia ta może zostać zbudowana w dowolnym miejscu na świecie, ale do tego jeszcze daleka droga.