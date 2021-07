Mieszkanie w 24 godziny? Takie rzeczy tylko w Chinach

Firma stojąca za szybką budową - Broad Group - jest prywatnym przedsiębiorstwem produkcyjnym z siedzibą w Changsa w prowincji Hunan w Chinach. Od momentu założenia w 1988 roku, firma koncentruje się głównie na systemach klimatyzacji i czystego powietrza. W 2009 r. firma twierdziła, że wprowadziła innowacje w zakresie rewolucyjnego materiału budowlanego o nazwie "B-CORE Slab". Materiał ten jest wykonany ze stali nierdzewnej, która oferuje modułowy, zrównoważony i opłacalny sposób tworzenia budynków.

Według firmy, płyta B-CORE Slab, która przechodzi przez proces lutowania miedzią w temperaturze 1100oC jest ultralekka, a jednocześnie bardzo wytrzymała, tak jak panele o strukturze plastra miodu używane w statkach kosmicznych.



Firma Broad Group postanowiła produkować prefabrykowane struktury, które mogą być montowane na miejscu w celu szybkiej budowy. Cała prefabrykacja odbywa się przy zachowaniu ścisłych wymiarów: 12,19 m długości na 2,44 m szerokości i 3 m wysokości. Dzięki temu każdy moduł może się złożyć i przybrać kształt standardowego kontenera, który może być transportowany na ciężarówce lub na statku do dowolnego miejsca na świecie. Po dotarciu na miejsce moduły należy po prostu rozpakować i zmontować przy użyciu śrub.



Jak widać na filmie, wewnętrzne przestrzenie w budynku są pozbawione kolumn i wyposażone we wszystkie elementy przestrzeni życiowej, w tym szerokie okna i balkony. Co ciekawe, położenie tych elementów wyposażenia można zmieniać nawet po zmontowaniu budynku.



Wideo Innowacyjne budownictwo Broad Group

Montaż przeprowadzony przy użyciu trzech dźwigów trwał ponad 28 godzin, ale wymagał bardzo niewiele pracy, ponieważ wewnętrzne podłogi, ściany, instalacje elektryczne zostały wykonane wcześniej. Po uruchomieniu wody i elektryczności budynek stał się natychmiastową przestrzenią mieszkalną. Firma twierdzi również, że jej technologia budowlana i wysokiej jakości materiały sprawiają, że budynek jest do 20 razy bardziej wydajny niż budynki konwencjonalne, co czyni je bardziej ekonomicznymi i zrównoważonymi.



Budynek jest odporny na trzęsienia ziemi i tajfuny, a jego koncepcja może być zastosowana zarówno do pomieszczeń biurowych, jak i budynków mieszkalnych o wysokości do 200 pięter.