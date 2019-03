Mi Electric Scooter - hulajnoga Xiaomi

Pod koniec kwietnia Xiaomi planuje wprowadzić do Polski nową wersję swojej e-hulajnogi, Mi Electric Scooter Pro. Co oferuje odświeżona iteracja tego modelu?

Zdjęcie Mi Electric Scooter /materiały prasowe

Mi Electric Scooter Pro to ulepszona wersja hulajnogi zaprezentowanej przez markę w zeszłym roku, utrzymana w podobnej stylistyce. Wersję Pro wyróżnia jednak znacznie większy wyświetlacz, który oferuje różne funkcje, m.in. wyświetla informacje o aktualnej prędkości, konieczności odwiedzin serwisu czy połączeniu Bluetooth.

Urządzenie pozwala na przejechanie do 45 kilometrów na jednym ładowaniu, a pojemność akumulatora to 464 Wh. Waga pojazdu to 14,2 kg, a silnik ma moc 300W.

Urządzenie może rozwijać maksymalną prędkość 25 km/h.

Mi Electric Scooter dostępna będzie w salonach Mi Store od końca kwietnia w cenie 2199 zł.

