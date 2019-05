Już wkrótce w Londynie zostanie uruchomiona eksperymentalna technologia oczyszczania powietrza. Pionierski projekt tzw. liścia biosolarnego może wykonać pracę 100 drzew wykorzystując powierzchnię tylko jednego z nich.

Zdjęcie Liście biosolarne mogą wkrótce pojawić się w wielu europejskich miastach - na razie są w Londynie /materiały prasowe