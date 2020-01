Kraków testuje autonomiczny tramwaj

Kraków zdecydował się na przetestowanie autonomicznego tramwaju. Konstrukcja w ciągu nocy przejechała krótką odległość. Wszystkie systemy opierające się na sztucznej inteligencji zadziałały poprawnie.

Zdjęcie Autonomiczny tramwaj - Fot. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie /materiały prasowe

Autonomiczny tramwaj działa w ramach projektu realizowanego przez Małopolskę. Do jego uruchomienia wykorzystano specjalnie zaprojektowany wagon typu 126N wyprodukowany przez firmę Newag. Tramwaj do jazdy korzysta z nawigacji satelitarnej, a sam system znajdujący się w kabinie zapewnia odpowiednie sterowanie. Sprzęt jest w stanie mierzyć trasę i dostosowywać się do ograniczeń prędkości.

Ostatecznie autonomiczna jazda ma zostać wdrożona przez władze Krakowa do całego ruchu miejskiego wykorzystującego tramwaje. Technologia ma również zapewnić wsparcie motorniczemu poprzez wykorzystanie asystenta nadzorującego parametry jazdy w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.