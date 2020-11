Koreański pociąg Hyper-Tube osiągnął ponad 1000 km/h

Według oficjalnego komunikatu wystosowanego przez koreański Instytut Badań Kolei - Pociąg Hyper-Tube rozpędził się podczas testów do niesamowitej prędkości 1019 km/h.

Zdjęcie Korean Railroad Research Institute /materiały prasowe

Nazywanie Hyper-Tube pociągiem jest jednak nieco nad wyrost. Tak naprawdę jest to południowokoreańska wersja amerykańskiego hyperloopa. Podobnie jak w przypadku wielkiego przedsięwzięcia Elona Muska, głównym celem projektu jest stworzenie systemu transportowego opartego na próżniowych tunelach, który byłby szybki jak transport lotniczy i tani jak drogowy.

Azjatyckie państwo rozpoczęło budowę Hyper-Tube już w 2017 roku. Głównym założeniem konstrukcji jest skrócenie podróży z Seulu do Pusanu z trzech godzin i trzydziestu minut do zaledwie trzydziestu minut. Biorąc pod uwagę prędkości osiągane w trakcie ostatnich testów, wynik ten może być jeszcze lepszy.

Jak poinformował koreański Instytut Badań Kolei - pociąg Hyper-Tube rozpędził się podczas testów do 621 mil na godzinę, a więc ponad 1000 km/h. Taka prędkość była do tej pory zarezerwowana wyłącznie dla samolotów - regularne loty międzynarodowe z Europy do Azji odbywają się z prędkością od 800 do 1000 km/h.

Sukces jest o tyle większy, że jeszcze niedawno maksymalna prędkość testowanego rozwiązania ograniczała się do "zaledwie" 715 km/h. Tak duży wzrost szybkości udało się osiągnąć poprzez osiągnięcie idealnego ciśnienia w tunelu. Pozytywnie wpłynęło one na dotychczasowe problemy powstałe na skutek zjawiska tarcia podczas szybkiego przyspieszania.

Prędkość maksymalna Boeinga 747 wynosi 988 km/h. W powietrzu średnia prędkość dźwięku wynosi 1225 km/h - wynik koreańskiego Hyper-Tube robi zatem wrażenie

Koreański Instytut Badań Kolei planuje uruchomienie linii Hyper-Tube w 2022 roku.

Co ciekawe, na początku tygodnia sukcesem pochwalił się także amerykański odpowiednik - Virgin Hyperloop. Kapsuła nazwana Pegasus, bezproblemowo przetransportowała ludzi przez specjalnie wytyczony odcinek testowy o długości 500 metrów. Cała podróż trwała zaledwie 15 sekund, a pojazd osiągnął prędkość 160 km/h. Virgin Hyperloop ma finalnie rozwijać 1220 km/h.