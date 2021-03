Koncept innowacyjnego hotelu samodzielnie wytwarzającego energię

Znane na całym świecie studio projektowe Hayri Atak Architectural Design Studio przedstawiło swoją wizję pięciogwiazdkowego hotelu wyposażone w wolno obracający się system do wytwarzania energii elektrycznej.

Zdjęcie HAADS /materiały prasowe

Studio HAADS słynie ze swoich innowacyjnych projektów architektonicznych. Najnowszy koncept przedstawia nowoczesny hotel, który poza luksusowym wnętrzem, zachowuje także zasadę "zero-waste". Oznacza to, że ma on samodzielnie wytwarzać energię elektryczną, służącą do głównego zasilania.

Wizja budynku zakłada, że jego konstrukcja i fundamenty będą unosić się na wodzie. W centrum konceptu znajduje się główna zabudowa o powierzchni 35 000 metrów kwadratowych, która ma za zadanie obracać się wokół własnej osi. W tym celu będzie wykorzystywać zaawansowany system pozycjonowania i stabilizacji. Całość jest połączona z brzegiem za pomocą długiego pomostu.

Zdjęcie HAADS / materiały prasowe

Hotel ma być utrzymany w standardzie pięciogwiazdkowym, co oznacza wszelkie luksusowe udogodnienia. W cenie pobytu miałoby być wliczone spa, siłownia, kryte i odkryte baseny, balkony, a nawet pole do minigolfa. Oczywiście nie brakowałoby także pomostów dla łodzi oraz lądowiska dla helikoptera.

Największą uwagę przykuwa jednak sprytnie obmyślony system magazynowania energii placówki. Oryginalnie zaprojektowany dach w centralnej części budynku, miałby służyć do zbierania wody deszczowej. Mogłaby ona być wykorzystywana do np. nawadniania roślin hotelowych. Czysta woda byłaby gromadzona poprzez oczyszczanie wody morskiej, a ścieki byłyby oczyszczane tak, aby nie szkodzić środowisku.

Zdjęcie HAADS / materiały prasowe

Oczywiście nie mogłoby zabraknąć wszechobecnych paneli słonecznych i turbin wiatrowych, które dodatkowo pomagałyby zaopatrzyć hotel w energię odnawialną. W wytwarzaniu jej miałby pomóc specjalny system obrotowy centralnego bloku mieszkalnego.

Nie wiadomo kiedy i czy kiedykolwiek powstanie tak zaawansowany hotel. Zespół HAADS twierdzi jednak, że jest to możliwe, a co więcej plany uruchomienia projektu mogą wystartować już w 2025 roku.