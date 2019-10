Katar chce wystawiać klimatyzatory na świeżym powietrzu

Już wkrótce w Katarze mogą pojawić się klimatyzatory ustawione w wielu miejscach przestrzeni publicznej - także na świeżym powietrzu. Wszystko przez ekstremalne temperatury panujące w tym kraju, które z roku na rok będą wzrastać.

Zdjęcie Jak Katar poradzi sobie z globalnym ociepleniem? /123RF/PICSEL

W Katarze temperatury powietrza często przekraczają 48oC. Warto pamiętać, że w 2022 r. odbędą się tam Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Jednym z najbardziej ambitnych projektów wymagających zaawansowanego systemu klimatyzacji jest stadion Janoub, na którym zmieści się ponad 40 000 fanów piłki nożnej z całego świata.



- Gdy wyłączysz klimatyzatory, temperatura jest nie do zniesienia. Tak nie da się funkcjonować - powiedział Yousef al-Horr, założyciel Gulf Association for Research and Development, organizacji zajmującej się zrównoważonym rozwojem.



Katar już teraz odczuwa skutki zmian klimatu. Zauważono wzrost średniej temperatury na poziomie 2oC, podczas gdy globalnie wynosi on "zaledwie" 0,8oC.



Powszechnie wiadomo, że klimatyzacja najlepiej sprawdza się w zamkniętych pomieszczeniach. Jest przy tym koszmarem dla środowiska. To mało znany fakt, ale klimatyzatory są jedną z głównych źródeł ocieplających naszą planetę. Wynika to z faktu, że klimatyzatory pochłaniają stosunkowo dużo energii. Szacuje się, że 20 proc. całkowitej energii elektrycznej zużywanej w budynkach na świecie przeznacza się na wentylatory i klimatyzatory. Ponieważ wiele krajów nadal wykorzystuje paliwa kopalne do produkcji energii, klimatyzacja jest odpowiedzialna za emisję sporych ilości gazów cieplarnianych.



Naukowcy szacują, że globalne zapotrzebowanie na klimatyzatory może wzrosnąć trzykrotnie do 2050 r.



Ale bez klimatyzatorów w Katarze nie da się żyć. A ponieważ organizacja Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej będzie nie lada wydarzeniem, komfort piłkarzy i widzów jest najważniejszy.