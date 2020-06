Inteligentny zamek tedee - nie potrzebuje klucza

​Na rynku smart home pojawił się inteligentny zamek tedee. To produkt stworzony przez specjalistów IT firmy Predica oraz inżynierów firmy Gerda.

Zdjęcie Inteligentny zamek tedee /materiały prasowe

Tedee to nie tylko widoczna część w postaci zamka, ale cały zestaw elementów. W skład zestawu wchodzą:

Zamek wyposażony w akumulator litowo-polimerowy, który można ładować standardową ładowarką USB lub podłączając power bank. Czas pracy na jednym ładowaniu to nawet sześć miesięcy - twierdzi producent.

Bridge, czyli bezprzewodowy router, łączący zamek tedee z Internetem. Bridge umożliwia zdalne sterowanie zamkiem oraz przesyła do aplikacji mobilnej wszystkie informacje o zmianach stanu zamka w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego gdzie znajduje się właściciel.

Atestowana wkładka Gerda, która pasuje do wszystkich typów drzwi, w których są zamontowane standardowe wkładki profilowe.

Z zamontowanym zamkiem tedee użytkownik nie musi nosić ze sobą kluczy, ponieważ podstawową funkcjonalnością nowego produktu jest otwieranie drzwi za pomocą smartfona. Co więcej, dzięki funkcji auto-otwierania, chcąc wejść do środka, wystarczy podejść do drzwi mając przy sobie smartfon ze skonfigurowaną aplikacją i włączoną usługą lokalizacji. Gdy użytkownik zamka znajdzie się w bliskiej odległości od drzwi, a aplikacja nawiąże połączenie Bluetooth z urządzeniem, drzwi same otworzą się przed użytkownikiem. To szczególnie przydatna funkcja dla tych, którym nie raz zdarzyło się wyjść z mieszkania bez kluczy lub wracać do domu trzymając torby pełne zakupów.

Inną funkcją jest możliwość udostępniania klucza, choćby z drugiego końca świata, z poziomu aplikacji. Znajdzie ona zastosowanie w przypadku wyjazdu właściciela na wakacje lub krótkoterminowego wynajmu mieszkania.

- Polacy mają coraz więcej obowiązków i informacji do zapamiętywania, nic dziwnego że zdarza się nam zapomnieć kluczy lub portfela wychodząc z domu. Jednocześnie coraz częściej boimy się o nasze bezpieczeństwo i chcemy, aby nowoczesne technologie pomagały nam je zwiększyć. Stąd coraz popularniejsza idea zamkniętych osiedli, monitoringu lub technologii smart security. - komentuje Andrzej Kaszycki, wiceprezes Zarządu Tedee.

Zdjęcie Inteligentny zamek tedee / materiały prasowe



Nad poziomem bezpieczeństwa cyfrowego czuwa protokół TLS 1.3 z 256-bitowym kluczem bezpieczeństwa. Jego niezawodność potwierdziły niezależne testy. W zamku zastosowano kilka rozwiązań, które zadbają o bezpieczeństwo zarówno mieszkańców oraz majątku. Dzięki funkcji auto-zamykania użytkownik może ustawić czas, po którym - od momentu otwarcia - zamek automatycznie się zamknie. Osoby, którym często zdarza się zapomnieć o zamknięciu drzwi mogą sprawdzić zdalnie stan zamka za pomocą aplikacji mobilnej i w każdym momencie dowolnie nim sterować, nawet z drugiego końca świata.

- W trosce o spokój ducha właścicieli mieszkań wprowadziliśmy również dziennik zdarzeń. Poprzez aplikację możemy sprawdzić wszystkie zdarzenia związane z otwieraniem lub zamykaniem drzwi. To bardzo przydatna funkcja dla rodziców, którzy obawiają się o bezpieczny powrót dziecka ze szkoły. System powiadomień może być dowolnie modyfikowany przez użytkownika. To on definiuje, o jakich zdarzeniach chce być informowany - dodaje Grzegorz Chuchra, prezes Zarządu Tedee.

Sugerowana cena: 1849 zł