​Dom znający wszystkie upodobania swojego właściciela oraz szafa pełna inteligentnych ubrań z funkcją kontroli stanu zdrowia. Brzmi jak wizja przyszłości? Rozwiązania z obszaru inteligentnych domów wprowadzane są już teraz i choć na co dzień się o tym nie myśli, to za ich upowszechnieniem stoi nadchodząca technologia 5G.

Zdjęcie 5G przyniesie rewolucje na wielu frontach /123RF/PICSEL

Według danych przedstawionych w tegorocznym raporcie Ericsson ConsumerLab na temat potencjału technologii 5G, 25 proc. gospodarstw domowych na całym świecie posiada ponad 10 urządzeń podłączonych do sieci. W Stanach Zjednoczonych ten odsetek jest jeszcze większy i wynosi około 33 procent. Przy takim poziomie cyfryzacji nadchodząca technologia 5G umożliwi tworzenie tzw. inteligentnych domów, w których sprzęty będą komunikowały się za pomocą sieci bezprzewodowej.

Jakie praktyczne zastosowania dla domu przyniesie nowa technologia? Jakiś czas temu głośno było o pracach nad inteligentną żarówką z wbudowanym czujnikiem ruchu. Jej zadaniem było wykrywanie upadków domowników, szczególnie osób starszych, które mogą np. pośliznąć się czy zasłabnąć w łazience. Kolejną funkcją, jaką mogłaby posiadać taka żarówka, jest automatyczne powiadomienie o wypadku innych członków rodziny, a nawet wezwanie pogotowia. Z kolei systemy bezpieczeństwa, które w przypadku włamania same powiadomią agencję ochrony, policję i właściciela, już wchodzą do użytku, tak jak opcja sprawdzenia, co robią dzieci po przyjściu ze szkoły, a także zdalne ograniczenie im dostępu do internetu, jeśli za długo korzystają z sieci.

Nie zapominajmy też o szafie pełnej inteligentnej odzieży. A wyobraźnia producentów jest tu niemal nieograniczona. Na przykład biometryczna koszulka monitorująca trening na siłowni czy czynności życiowe w biurze. T-shirt podpowie, kiedy zrobić przerwę w ćwiczeniach lub pracy albo wręcz odwrotnie - zwiększyć wysiłek dla lepszych wyników. Kiedy już zdecydujemy się na trening, pomogą nam w tym na przykład buty z wbudowanymi czujnikami śledzącymi każdy nasz krok. Zebrane dane wysyłane są do specjalnego programu, który przeanalizuje prędkość poruszania się w czasie joggingu, przeciążenia z nim związane, a nawet z jaką siłą stawiamy stopę. System odnotuje też wszystkie przerwy biegacza.

Takie rozwiązania będą możliwe właśnie dzięki upowszechnieniu technologii 5G. Większość z nas spotkała się z tym określeniem, ale czy na pewno wiemy, o co dokładnie chodzi? Marcin Sugak, dyrektor ds. rozwoju w firmie Ericsson tłumaczy: “Technologia piątej generacji to superszybki internet mobilny o kilkudziesięciokrotnie wyższej prędkości w porównaniu z LTE, ogromnej przepustowości i z ograniczonymi do minimum opóźnieniami w przesyle danych. Wyobraźmy sobie możliwość podłączenia do sieci nawet 100 urządzeń mobilnych na każdy metr kwadratowy. To oznacza, że do smartfonów czy laptopów dołączą miliardy nowych maszyn i urządzeń - pojazdów autonomicznych, czujników kontrolujących zdrowie czy inteligentnego sprzętu domowego".

Sieć 5G w Polsce - kiedy możemy się jej spodziewać?

Sama technologia jest już w Polsce dostępna, ale konieczne jest jeszcze przydzielenie odpowiednich pasm i częstotliwości. Komisja Europejska oczekuje, że do 2025 r. kraje członkowskie będą posiadać szerokie pokrycie siecią 5G, a w Polsce pierwszym miastem z niej korzystającym będzie Łódź. Jeżeli plany wprowadzenia nowej technologii powiodą się, to sieć komercyjna 5G zacznie działać nad Wisłą około 2022 roku. Początkowo będzie dostępna w dużych miastach, na wszystkich autostradach i na najważniejszych drogach ekspresowych.

Od 2015 r. Ericsson zainstalował już ponad 3 mln stacji bazowych gotowych obsłużyć 5G, które czekają na zdalne uruchomienie. Spora część z tych stacji znajduje się w Polsce, a gotowa technologia nie została jeszcze wprowadzona ze względu na uwarunkowania prawne.

Technologia 5G sprawi, że nie będziemy musieli wychodzić z domu, aby załatwić konieczne sprawy. Starsze lub chore osoby mające problem z poruszaniem się będą mogły skorzystać z konsultacji lekarza na odległość, a zamawianie zakupów będzie szybsze i łatwiejsze dzięki dostawom z wykorzystaniem dronów.