Huawei Cloud prezentuje EI Intelligent Twins - inteligentne cyfrowe bliźniaki dla miast

Podczas HUAWEI CONNECT 2018 zaprezentowane zostało rozwiązanie Huawei Cloud EI Intelligent Twins - inteligentne cyfrowe bliźniaki dla miast. Jia Yongli, dyrektor generalny działu produktów EI Huawei Cloud BU, ogłosił możliwość modernizacji usług Huawei Cloud Enterprise Intelligence (EI), zauważając, że usługi będą odtąd zasilane najnowszymi układami Huawei AI.

- Od momentu uruchomienia Huawei Cloud EI na HUAWEI CONNECT 2017, Huawei Cloud zbadał ponad 200 projektów z ośmiu branż, obejmujących miasta, produkcję, logistykę i Internet. Mamy trzy ważne wnioski: AI pomaga w ewolucji IT od systemów wsparcia do systemów produkcyjnych, łączenie AI z oczekiwaniami przemysłu jest trudne, a moc obliczeniowa stanowi główną barierę dla aplikacji AI - powiedział w swoim przemówieniu Jia Yongli.

- Huawei Cloud EI prowadzi modernizację branży w trzech scenariuszach, w tym w pracy powtarzalnej i wysokonakładowej, zadaniach wymagających doświadczenia ekspertów oraz pracy wymagającej współpracy wielu dziedzin. Pomogą one poprawić wydajność, przekazać wiedzę specjalistyczną i przełamać granice ludzkiej inteligencji - skomentował Jia Yongli mówiąc o tym, jak połączyć AI z oczekiwaniami przemysłu.

W przypadku pracy powtarzalnej lub wysokonakładowej, usługi Huawei Cloud EI pomagają zidentyfikować potężne zestawy często używanych danych w praktyce biznesowej. Na przykład, dwie usługi Huawei Cloud EI - DLS i Image Search - pomogły TukuChinie automatycznie importować i sprawdzać każdego dnia setki tysięcy chronionych prawem autorskim obrazów i dziesiątki milionów obrazów z Internetu, z dokładnością 99%.

W przypadku zadań, które wymagają doświadczenia eksperckiego, AI może pełnić rolę asystentów ekspertów po zintegrowaniu z doświadczeniem eksperckim lub rozeznaniem branżowym. Na przykład, zespół wizualny Huawei Cloud EI ściśle współpracuje z firmą KingMed Diagnostics, która zapewnia medyczne badania diagnostyczne. Wykorzystując technologie SI, partner dokonał przełomu w badaniu patologicznym raka szyjki macicy, z czułością (prawdziwie dodatnią) ponad 99% i swoistością (prawdziwie ujemną) ponad 80%.

W przypadku zadań, które wymagają współpracy wielu dziedzin i obejmują wielu parametrów, złożonych zależności i znacznych rozmiarów, takich jak produkcja przemysłowa i zarządzanie miastem, AI wnosi nowe pomysły i metody.

Inteligentne cyfrowe bliźniaki EI dla miast

Huawei Cloud zaprezentowało inteligentne cyfrowe bliźniaki EI dla miast i złożonych scenariuszy miejskich. Oparte na bliźniaczych rozwiązaniach cyfrowych EI dla miast, wykorzystuje AI do osiągnięcia synergii pomiędzy chmurami, big data, Internetem rzeczy (IoT), obliczeniami krawędziowymi i innymi technologiami, a także do zbudowania kompletnego systemu generowania i analizy danych do zarządzania w pętli zamkniętej. Duża moc obliczeniowa umożliwia nam badanie bardziej efektywnego planowania zasobów i konfiguracji w wielu dziedzinach, takich jak ruch drogowy, ochrona środowiska, reagowanie w sytuacjach awaryjnych oraz publiczne systemy wodne, poprzez zbudowanie specyficznej dla danego scenariusza platformy usług AI, która oferuje usługi publiczne. Rozwiązanie to umożliwia poprawę efektywności przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii i ochronie środowiska.

- Używamy AI do tworzenia inteligentnej technologii nadzoru i inteligentnego mózgu ruchu drogowego, aby poprawić jakość podróży dla wszystkich - powiedział Li Qiang, szef technologii w policji drogowej w Shenzhen. Mówił wiele o nowym rozwiązaniu i poruszył trzy kluczowe obszary w nowej erze zarządzania ruchem.

Po pierwsze, AI ułatwiła egzekwowanie prawa i uczyniła je bardziej skutecznym niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki aplikacjom AI, które wykrywają naruszenia, takie jak rozmowa przez telefon podczas jazdy i nie zapinanie pasów bezpieczeństwa, policja drogowa w Shenzhen była w stanie zwiększyć swoje działania w zakresie egzekwowania prawa o 15% w pierwszej połowie 2018 roku. Po drugie, rozwiązanie to na nowo definiuje sposób zarządzania ruchem drogowym. Zrezygnowano z typowej regulacji ruchu drogowego za pomocą świateł drogowych na rzecz bardziej efektywnego trybu pozwalającego pojazdom poruszać się w zależności od ich ilości. Policja drogowa w Shenzhen wdraża obecnie TrafficGo, rozwiązanie inteligentnych bliźniaków Huawei EI Traffic na 43 skrzyżowaniach w dystrykcie Bantian w Shenzhen, w celu pilotowania pomiaru czasu online. Jak dotąd prędkość pojazdów znacznie wzrosła, a średni czas oczekiwania na kluczowych skrzyżowaniach spadł o 17,7%. Po trzecie - utworzono nowe centrum dowodzenia, aby skrócić czas reakcji w nagłych wypadkach. Na przykład, patrole motocyklowe policji drogowej w Shenzhen skróciły czas reakcji o 67%.

Szybka modernizacja zdolności Huawei Cloud EI

Aby wzmocnić możliwości Huawei Cloud we wszystkich scenariuszach, Huawei wprowadził na rynek chipy Ascend 310 i 910 AI.

Ponadto Huawei Cloud EI świadczy 45 usług i 142 funkcje, obejmujące podstawowe usługi platformowe, ogólne API, zaawansowane API oraz rozwiązania przedintegracyjne. Te usługi i funkcje umożliwiają zintegrowane rozwiązania AI i zaspokojenie potrzeb różnych grup, w tym wyższych rangą informatyków, inżynierów danych, wspólnych inżynierów IT oraz personelu biznesowego.