hive od teraz we wrocławskim ZOO

Elektryczne hulajnogi hive wkraczają na teren Wielkiej Wyspy, powiększając tym samym swoją strefę dostępności aż o 25 proc. Od teraz mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska będą mogli dotrzeć do wrocławskiego ZOO w nowy sposób.

Zdjęcie Zakres dostępności e-hulajnóg hive we Wrocławiu znacznie się poszerza /materiały prasowe

Od 11 kwietnia e-hulajnogi marki hive, wchodzące w skład grupy inwestorskiej FREE NOW, są obecne na wrocławskich ulicach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, hive postanowił powiększyć dotychczas wyznaczoną strefę dostępności e-hulajnóg, tym samym umożliwiając klientom podróże aż na teren Wielkiej Wyspy, stanowiącej jeden z symboli Wrocławia. Co więcej, nowa strefa obejmuje bezpośrednie sąsiedztwo Hali Stulecia, uznanej w 2006 r. za obiekt światowego dziedzictwa UNESCO oraz Wrocławskiej Fontanny multimedialnej, będącej największą fontanną w Polsce i jedną z największych w Europie.

- Jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, jak pozytywnie nasze e-hulajnogi zostały przyjęte we Wrocławiu. Z dnia na dzień dostrzegamy coraz większe zainteresowanie elektrycznymi hulajnogami oraz wzrost ich użytkowania. Bardzo nas cieszy, że mieszkańcy stają się bardziej świadomi problemów związanych z natężonym ruchem na drogach i wynikającymi z tego utrudnieniami w poruszaniu się po mieście. Wrocławianie stawiają na transport przyjazny środowisku, jakim są hulajnogi, a my robimy co w naszej mocy, aby wraz z rozwojem firmy, powiększać strefę dostępności hive i dawać mieszkańcom Wrocławia możliwość jeszcze częstszego korzystania z naszego środka transportu - powiedział Artur Rusko, City Manager hive we Wrocławiu.

hive aktualnie posiada oficjalne przedstawicielstwo we Wrocławiu, a także w Warszawie z ponad 1000 sztuk e-hulajnóg w każdym z wymienionych miast. Firma bardzo blisko współpracuje ze swoją siostrzaną firmą mytaxi - obie marki, w ramach grupy FREE NOW, mają zostać zintegrowane w jedną aplikację, umożliwiającą klientom szybsze i wygodniejsze planowanie podróży oraz szerszy wybór wśród środków transportu.