Elon Musk ma mieszkać w niewielkim domu, który można zbudować w 24 godziny

W maju zeszłego roku ekscentryczny miliarder napisał na Twitterze, że planuje sprzedać swoje posiadłości. Wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście zostawił sobie wyłącznie rezydencję w San Francisco Bay Area (na potrzeby eventów - jak sam napisał), a większość czasu ma spędzać w niewielkim domu zbudowanym przez firmę z Las Vegas.

Casita (z hiszpańskiego "chata") to projekt firmy Boxabl. Postawienie gotowej konstrukcji zajmuje około doby, ceny zaczynają się od 50 tys. dolarów (około 192 tys. złotych). Podstawowa jednostka ma około 42 metrów kwadratowych, znajdziemy w niej odpowiednik salonu, sypialnię, łazienkę i kuchnię. Wszystko urządzone w minimalistycznym stylu.

Reklama

Dom ma być udostępniony Muskowi przez należącą do niego firmę SpaceX, ale serwis Curbed przyjrzał się dokładnie całej sprawie, zwracając uwagę na istniejącą współpracę pomiędzy firmą Muska (SpaceX) i Boxabl w Teksasie, gdzie znajduje się jeden z ośrodków kosmicznego biznesu Muska. Sama firma Boxabl działa na zasadzie podobnej do sposobu operowania Tesli lata temu - chwaląc się wieloma zamówieniami od klientów, ale jednocześnie szukając inwestorów. Nie wiadomo, czy wpisy Muska nie mają wymiaru marketingowego, warto dodatkowo przypomnieć, że w maju 2020 roku urodziło się siódme dziecko miliardera, jego obecna partnerka, Grimes, nie mieszka w Boca Chica.



Zdjęcie Proces składania domu przez Boxabl / materiały prasowe

Musk planował przeprowadzić się do Teksasu ze względów podatkowych, podobnie jak wielu innych bogaczy - Dallas to miasto z największym odsetkiem miliarderów w USA. Na drugim miejscu znajduje się Houston, również w Teksasie - czytamy w serwisie Smcorridor News.



Zdjęcie Wnętrze przykładowego domku / materiały prasowe

Proces stawiania domu przez Boxabl:



Elon Musk - sylwetka

Elon Musk urodził się w Pretorii (RPA) 28 czerwca 1971 roku. Syn inżyniera i zarządcy jednej z kopalni oraz modelki. Sam twierdzi, że nie miał łatwego dzieciństwa, musiał na wiele rzeczy samemu zapracować. W tym roku przyznał, że ma Zespól Aspergera, zaburzenia ze spektrum autyzmu. W wieku 12-lat zrozumiał, że radzi sobie całkiem dobrze jako programista, przeniósł się, poprzez Kanadę, do USA, po drodze imając się różnych zajęć, na koncie ma nawet grę wideo.

Zdjęcie Wielka radość Elona Muska tuż po udanym starcie rakiety Falcon 9 z Crew Dragon - 30 maja 2020 r. /AFP



Jego nazwisko pojawiło się w branży tech w okolicach wzrostu popularności PayPala, cyfrowego systemu płatniczego. Nie on założył PayPala, a jedynie jego biznes (x.com) trafił do tej samej grupy, co PayPal.



W 2002 roku Musk stworzył SpaceX, dzisiejszego lidera w prywatnym sektorze podboju kosmosu. Natomiast Tesla nie była jego dziełem, ale zainwestował w firmę robiącą samochody elektryczne w optymalnym momencie, jeszcze przed premierą pierwszego modelu (Roadster, rok 2008). Dzisiaj Tesla to jedna z najbardziej wartościowych marek motoryzacyjnych na świecie.

Inne należące do niego firmy to m.in. OpenAI, Hyperloop, Neuralink i The Boring Company.

Musk został również nazwany "ojcem chrzestnym" krytowalut, jego wpisy na Twitterze mają bezpośrednie przełożenie na kurs bitcoina i dogecoina.

------------------------------

Elon Musk - więcej newsów

Elon Musk nie zapłacić podatku dochodowego

Elon Musk - książka, która przewidziała jego podróż na Marsa



Anonimowi grożą Elonowi Muskowi



Elon Musk - na czym polega jego Neuralink?